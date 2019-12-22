Пять человек пострадали при ДТП в горах Армении

22 декабря 2019, 11:35

Жители Армении, получившие травмы при падении автомобиля в ущелье на горной дороге в Сюникской области, доставлены в больницу.

Авария произошла на автодороге Горис-Ереван сегодня около 04.00 по местному времени (03.00 мск).

Автомобиль Volkswagen упал в ущелье на глубину 150 метров, приводит сегодня сообщение пресс-службы МЧС страны "Спутник-Аермения". Все пострадавшие - молодые люди в возрасте от 20 до 31 года, отмечают спасатели.

Они были доставлены в медцентр Гориса, врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное.

"Кавказский узел" также писал, что трое военнослужащих пострадали при падении бульдозера в ущелье в Армении.