22 декабря 2019, 11:35

Пять человек пострадали при ДТП в горах Армении

Жители Армении, получившие травмы при падении автомобиля в ущелье на горной дороге в Сюникской области, доставлены в больницу.

Авария произошла на автодороге Горис-Ереван сегодня около 04.00 по местному времени (03.00 мск).

Автомобиль Volkswagen упал в ущелье на глубину 150 метров, приводит сегодня сообщение пресс-службы МЧС страны "Спутник-Аермения". Все пострадавшие - молодые люди в возрасте от 20 до 31 года, отмечают спасатели.

Они были доставлены в медцентр Гориса, врачи оценили состояние пострадавших как удовлетворительное.

"Кавказский узел" также писал, что трое военнослужащих пострадали при падении бульдозера в ущелье в Армении.

Примечание:

"Семь человек госпитализированы после ДТП в Ереване", "CDSI насчитал 318 случаев смерти военнослужащих стран Южного Кавказа в 2016 году", "Два человека погибли в аварии с участием машины главы МО Армении".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 декабря 2019, 12:17

22 декабря 2019, 11:00

22 декабря 2019, 10:34

22 декабря 2019, 09:45

22 декабря 2019, 08:52

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи