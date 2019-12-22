22 декабря 2019, 01:57
Землетрясение произошло на западе Грузии
Подземные толчки магнитудой 3 зарегистрированы возле города Они в регионе Рача Лечхуми и Нижняя Сванетия.
Землетрясение магнитудой 3 произошло 21 декабря. Эпицентр его, по данным сейсмологов, располагался на глубине 5 километров.
Подземный толчок зафиксирован в шести километрах к юго-западу от города Они в регионе Рача Лечхуми и Нижняя Сванетия, сообщает "Спутник-Грузия" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения зарегистрирован в географической точке с координатами 42.52 градуса северной широты и 43.48 градусов восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта точка находится на территории Онского муниципалитета. Помимо города Они неподалеку от эпицентра (в восьми километрах) находится селение Глола.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
"Кавказский узел" также писал о землетрясении в Чечне 6 ноября. Подземный толчок магнитудой 3,2 произошел Надтеречном районе республики.
"Землетрясения произошли на границе Армении и Грузии", "Азербайджанские власти отчитались о восстановлении домов после землетрясения", "Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Дагестане".
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