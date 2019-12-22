Землетрясение произошло на западе Грузии

22 декабря 2019, 01:57

Подземные толчки магнитудой 3 зарегистрированы возле города Они в регионе Рача Лечхуми и Нижняя Сванетия.

Землетрясение магнитудой 3 произошло 21 декабря. Эпицентр его, по данным сейсмологов, располагался на глубине 5 километров.

Подземный толчок зафиксирован в шести километрах к юго-западу от города Они в регионе Рача Лечхуми и Нижняя Сванетия, сообщает "Спутник-Грузия" со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга.

Эпицентр землетрясения зарегистрирован в географической точке с координатами 42.52 градуса северной широты и 43.48 градусов восточной долготы, говорится в сообщении на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", эта точка находится на территории Онского муниципалитета. Помимо города Они неподалеку от эпицентра (в восьми километрах) находится селение Глола.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.