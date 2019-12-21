21 декабря 2019, 21:00

Активист арестован за пикет у памятника Дзержинскому в Краснодаре

Суд в Краснодаре арестовал на пять суток активиста Виталия Молоданова, который 20 декабря вышел на пикет к памятнику Дзержинскому.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Молоданов, проводивший одиночный пикет у памятника Дзержинскому в Краснодаре 20 декабря, не согласился с требованием силовиков прекратить акцию и был увезен на патрульном автомобиле. Свою акцию активист приурочил ко Дню работников органов безопасности России.

Ленинский райсуд Краснодара, рассмотрев сегодня дело Молоданова, назначил ему пять суток ареста, со ссылкой на краснодарского активиста Виталия Вотановского пишут «Свободные Медиа».

На Молоданова был составлен протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции), в котором говорится, что активист пытался сорвать праздничное мероприятие «День работников ФСБ» и мешал курсантам возложить цветы. При этом, по словам очевидцев, курсанты появились возле памятника спустя три минуты после задержания Молоданова, говорится в сообщении на странице группы «Штаб Навального в Краснодаре» в соцсети Facebook.

Ночь Виталий Молоданов провёл в изоляторе, решение об аресте активиста на 5 суток принял судья Устинов, отмечается в этом сообщении.

Максимальное наказание по статье 19.3 КоАП РФ – административный арест до 15 суток.

Информации о результатах рассмотрения дела Молоданова на сайте Ленинского райсуда Краснодара, по данным на 21.00 мск 21 декабря, нет.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Сочинские активисты провели пикет в поддержку Мордасова и Сидорова", "Сочинские силовики сорвали пикет против коррупции в медицине", "Экоактивист провел пикет против свалки в Туапсе".

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