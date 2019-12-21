Замглавы района уволена из-за поддельного диплома на Кубани

21 декабря 2019, 07:45

В Белоглинском районе Краснодарского края при проведении проверки прокуратура обнаружила поддельный диплом об образовании у заместителя главы муниципалитета.

Нарушение было обнаружено в ходе проведенной прокуратурой Белоглинского района проверки соблюдения законодательства о муниципальной службе.

Местная жительница, по данным прокуратуры Краснодарского края, была трудоустроена в июне 2018 года на должность заместителя главы администрации муниципального образования Белоглинский район. При назначении на должность она представила диплом об окончании государственного образовательного учреждения "Московский государственный открытый университет".

"В ходе проверки вскрыто, что заместитель главы не обучалась в институте, не посещала лекции и семинары, не сдавала как сессионные, так и итоговые государственные экзамены, однако получила диплом о высшем образовании и предоставила его главе администрации, что дало ей право состоять в указанной должности",- говорится в сообщении от 20 декабря на сайте краевой прокуратуры.

Главе Белоглинского района вынесено представление об устранении нарушений, допущенных работниками кадровой службы. В отношении уволенной чиновницы инициирована процессуальная проверка, уточнило 20 декабря издание "Деловая газета. Юг".