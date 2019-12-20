Антимонопольщики Дагестана нашли нарушения в тендере на 275 миллионов

20 декабря 2019, 23:54

Подразделение Минстроя Дагестана нарушило закон о конкуренции при выборе подрядчика для ремонта водовода "Кизилюрт - Бабаюрт", заявило сегодня республиканское УФАС.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2017 года власти Дагестана заявили, что в результате перехода на обеззараживание воды гипохлоритом натрия Бабаюрт и другие города республики будут обеспечены качественной питьевой водой.

Госучреждение "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" нарушила закон "О защите конкуренции", заключила антимонопольная служба по итогам проверки жалоб.

Также в адрес УФАС поступило обращение от дагестанского управления ФСБ, в результате проверка выявила и нарушение закона о закупках. "Было установлено, что согласно аукционной документации ремонтные работы по объекту водовод «Кизилюрт – Бабаюрт» должны быть завершены до 31 декабря текущего года, при этом контракт по результатам торгов мог быть заключен не ранее 23 декабря 2019 года", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте УФАС по Дагестану.

Начальная максимальная цена закупки составила более 275 миллионов рублей, со ссылкой на пресс-службу УФАС Дагестана сообщило сегодня РИА "Дербент".

На сайте Минстроя Дагестана, к которому относится дирекция единого государственного заказчика-застройщика, к 23.54 мск 20 декабря не появилось комментариев относительно решений УФАС.

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