Оставлен в силе приговор военнослужащему за убийство жителя Сочи

20 декабря 2019, 16:55

Апелляционный военный суд в Московской области сегодня утвердил приговор военнослужащему Никите Чугунову, осужденному на 18 лет колонии за разбой и убийство жителя Сочи.

Как писал "Кавказский узел", Южный окружной военный суд 8 октября признал военнослужащего Никиту Чугунова виновным в разбое и убийстве жителя Сочи и приговорил к 18 годам колонии строгого режима.

Защита Чугунова обжаловала приговор, поскольку сочла его чрезмерно строгим, однако коллегия по делам военнослужащих Апелляционного военного суда оставила решение Южного окружного военного суда без изменений, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Никита Чугунов был признан виновным в том, что в августе 2018 года, находясь в Сочи, убил местного жителя, решив завладеть его машиной. По версии следствия и суда, Чугунов нанес потерпевшему несколько ударов ножом. Тело убитого он спрятал на свалке, после чего забрал автомобиль и другое имущество, сообщили ранее в пресс-службе суда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Никиты Чугунова и его представителей, а также потерпевшей стороны относительно решения суда.

Отметим, что Апелляционный военный суд начал свою работу с 1 октября 2019 года, он расположен в Московской области. Ранее жалобы на приговоры окружных военных судов рассматривал Верховный суд России, следует из информации, опубликованной на сайте суда.