Следствие заявило об угрозах силовика подростку до его суицида в Грузии

20 декабря 2019, 13:25

Допрос подростка в отделении полиции продолжался более шести часов и проходил в ночное время, а следователь угрожала несовершеннолетнему создать проблемы для его родственников, озвучили в Госинспекции Грузии детали дела о суициде школьника. Следователь арестована.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря в Грузии умер 15-летний подросток, который пятью днями ранее пытался покончить с собой. Его подозревали в том, что он пробрался ночью в частную "Зеленую школу", где проучился всего несколько месяцев, и оставил надписи в учительской и других кабинетах. Подростка вызвали на допрос в качестве свидетеля, однако потом родные заявили, что на него оказывалось психологическое давление. Сотрудницу полиции обвинили в принуждении к даче показаний.

В связи с гибелью подростка около здания МВД Грузии прошла акция протеста. Участие в ней приняло около 300 человек, в том числе активисты гражданских оппозиционных движений "Габеде", "Шецвале" и "Сирцхвилиа". Во время акции было несколько стычек с полицией, но никто задержан не был.

Заседание суда об аресте следователя прошло в больнице

Тбилисский городской суд арестовал следователя Марианну Чолоян по делу о доведении подростка до самоубийства, сообщило 19 декабря ИА «Интерпрессньюс». По данным агентства, заседание состоялось в больнице.

Чолоян до сих пор находится на лечении в клинике, ее диагноз неизвестен, отметило 19 декабря издание «Эхо Кавказа». Во время посещения Чолоян представителями гособвинения, следователь не смогла поставить подпись на документах, "жестами дала нам понять, что не признает себя виновной", сообщил ее адвокат Гаги Мосиашвили.

По данным издания, дело расследуется по двум статьям – доведение до самоубийства и принуждение к даче показаний. Марианне Чолоян 19 декабря предъявили обвинения по статье 335 УК Грузии (принуждение к даче показаний), максимальная санкция которой предусматривает 5 лет заключения.

Следователь требовала от подростка признаться в совершении преступления, озвучила версию следствия специальный следователь Восточного отдела следственного отдела Государственной инспекции Грузии Тамар Хетагури. «После того как (подросток) отказался (признать вину), следователь продолжила допрос и фактически устроила очную ставку свидетелям. В этих условиях подростки подверглись психологическому стрессу. Следователь не руководствовалась принципами Кодекса правосудия несовершеннолетних», - перевел корреспондент «Кавказского узла» слова Хетагури, озвученные в прямом эфире грузинского телеканала «Мтавари архи».

Допрос школьника в полицейском участке Тбилиси продолжался более шести часов, и следователь угрожала создать проблемы брату несовершеннолетнего, если он не признает факт хулиганства, со ссылкой на выступление главы Службы государственного инспектора Грузии Лонды Толорая на брифинге сообщили 19 декабря «Новости Грузии».

«Беседа с несовершеннолетним в полицейском отделении продолжалась примерно 6,5 часов. Несовершеннолетний находился в отделении (практически до полуночи). Беседа с ним продолжалась продолжительное время, в том числе и в ночные часы. Поскольку в полиции не существует специальной комнаты для несовершеннолетних, опрос проходил в едином пространстве, где также находятся другие сотрудники полиции», - заявила Толорая на брифинге.

Толорая не исключила, что список обвиняемых по делу может быть расширен, проинформировала 19 декабря «Грузия онлайн». По данным издания, уже допросили десятки человек, в том числе силовиков.

Несколько акций протеста прошли в Тбилиси после того, как стало известно о самоубийстве подростка. Участники акций заявили, что власти должны нести ответственность за случившееся. Они также отметили, что преступления в отношении несовершеннолетних стали системной проблемой государства.

Акция протеста в Тбилиси сопровождалась столкновениями с силовиками

Во время акции протеста 19 декабря у отделения полиции, расположенного на проспекте Церетели в Тбилиси, между активистами и полицейскими произошла стычка. Участники акции пытались наклеить на стекла отделения полиции стикеры и тем самым выразить протест в связи с гибелью 15-летнего подростка. Силовики вначале не позволяли наклеивать активистам стикеры на окна, но позже разрешили им наклеить стикеры на асфальт перед зданием полиции, сообщил корреспондент «Кавказского узла», наблюдавшей за акцией в прямом эфире грузинской телекомпании.

Кроме того, активисты краской написали послание мэру на тротуаре около городской администрации и заявили, что продолжат свой протест в масштабе города, передал корреспондент «Кавказского узла».

Ранее брат совершившего суицид подростка утверждал, что следователь нагнетала обстановку во время допроса. "Следователь говорила с моим братом агрессивно. Мой брат ответил также. Мама начала нервничать из-за того, что он так говорил с полицейским, и постаралась его успокоить. В это время старший по званию полицейский встал и достаточно оскорбительно обратился к моему брату. На шум зашел некий человек, вывел брата в отдельную комнату. Брат вышел оттуда заплаканным, попросил вызвать "скорую", на что следователь [...] ответила отказом. Cказала, что вызовут ее, когда посчитают нужным", - цитирует слова подростка "Сухуми Инфо". У подростка в этом году умер отец, и мать больше не могла оплачивать его обучение в "Зеленой школе" и перевела его в общеобразовательную школу в Тбилиси, сообщает "Спутник-Грузия".