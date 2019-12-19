Компания Гуцериева помирилась с Forbes на фоне новых заявлений о вбросах

19 декабря 2019, 22:37

Представители группы "Сафмар" Михаила Гуцериева опровергли информацию источников о том, что бизнесмена сегодня допросил следователь по делу о контрабанде нефтепродуктов. Одновременно компания завершила судебную тяжбу с издателем Forbes, которого "Сафмар" обвиняли в распространении недостоверной информации.

Как писал "Кавказский узел", силовики сообщили 18 декабря об обысках в офисах компаний Михаила Гуцериева в связи с делом о хищении нефтепродуктов на два миллиарда рублей. Эти сведения не соответствуют действительности, возразили представители ингушского предпринимателя.

Семья ингушского бизнесмена, председателя совета директоров группы "Сафмар" и НК "РуссНефть" Михаила Гуцериева возглавила список "10 богатейших семейных кланов России", опубликованный в августе журналом Forbes. По данным издания, суммарная оценка состояний представителей семьи за год снизилась с 5,97 млрд долларов до 5,65 млрд долларов. Состояние самого Михаила Гуцериева в этом году издание оценило в 3,8 млрд долларов, состояние его сына Саида Гуцериева – в 1,3 млрд долларов.

Промышленно-финансовая группа "Сафмар", которой владеет Михаил Гуцериев, опровергла сегодня информацию о вызове бизнесмена на допрос к следователю МВД. "Ничего не было, ничего не знаем", - приводит слова официального представителя группы ТАСС.

О том, что Гуцериева вызвал на допрос "следователь управления МВД на транспорте", сообщил 18 декабря Telegram-канал Mash. Сегодня этот же канал сообщил, что Гуцериев прибыл на допрос к следователю и дает показания по делу о контрабанде нефтепродуктов. "В здание управления на транспорте МВД России по ЦФО он приехал на своем кортеже, в сопровождении охраны", - утверждает источник. "Кавказский узел" не может подтвердить информацию о допросе Гуцериева, опубликованную в Telegram-канале Mash.

Информация об обысках в офисах компаний, связанных с Гуцериевым, распространялась 18 декабря в первую очередь в Telegram-каналах, в том числе анонимных. Один из таких каналов, "СКФО Telegraph", после опровержения информации об обысках представителями Гуцериева настаивал, что следственные мероприятия все же были. Канал связывает проблемы бизнесмена сразу с двумя политическими факторами: протестами в Ингушетии, к которым, по его данным, имеет отношение Гуцериев, и с бизнесом миллиардера в Белоруссии на фоне отсутствия у Кремля взаимопонимания с президентом этой страны Александром Лукашенко. "Кавказский узел" не может подтвердить сведения, изложенные в анонимном канале "СКФО Telegraph".

Сведения о том, что Гуцериев и сотрудники его компаний 18 декабря общались с силовиками, подтверждают источники "Коммерсанта": по их данным, адрес личной квартиры Гуцериева был в списке адресов, "санкцию на обыск по которым выдал Хорошевский райсуд Москвы". В то же время в деле о контрабанде нефтепродуктов на 2 млрд долларов "пока ни задержанных, ни подозреваемых" нет, утверждается в сегодняшней публикации издания.

"Сафмар" прекратил тяжбу с Forbes

Также сегодня стало известно, что арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску издателя российской версии журнала Forbes, к АО "Промышленно-финансовая группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. Стороны заключили мировое соглашение и отказались от претензий друг у другу, сообщило РИА "Новости".

Издатель Forbes в октябре потребовал признать сведения, распространенные в официальном заявлении группы "Сафмар", недействительными и порочащими его деловую репутацию. В заявлении на сайте группы утверждалось, что сведения, опубликованные Forbes в материале "Траст" насчитал триллион рублей долга у семьи Гуцериева и его племянника Шишханова" от 11 октября не соответствуют действительности и направлены на дискредитацию "Сафмара".

"Сафмар" и Гуцериев 10 декабря также подали иск о защите деловой репутации к Forbes, но уже 13 декабря его отозвали. 17 декабря "Сафмар" и Forbes сообщили, что отзывают иски друг к другу в связи с достижением соглашения, при этом подробности соглашения не раскрывались.

Старые уголовные дела против Михаила Гуцериева

Михаил Гуцериев в прошлом уже сталкивался с претензиями со стороны силовиков: в мае 2007 года сотрудники следственного комитета при МВД России предъявили Гуцериеву, на тот момент президенту ОАО "НК "Русснефть"", обвинения в незаконном предпринимательстве и уклонении об уплаты налогов.

Журналисты тогда выдвинули версию, что проблемы Гуцериева связаны с его политическими и бизнес-проектами на Северном Кавказе, поскольку отношения бизнесмена с властями в начале и середине 2000-х были напряженными - во время президентских выборов в Ингушетии 2002 года Гуцериев поддержал депутата Госдумы Алихана Амирханова, а не победившего в итоге Мурата Зязикова, а в 2006 году Гуцериев конкурировал с Кадыровым, на тот момент премьер-министром Чечни, из-за идеи создания в республике свободной экономической зоны.

Гуцериев покинул Россию и в августе 2007 года был объявлен в международный розыск. Его нефтяную компанию "Русснефть" выкупил за 3 млрд долларов Олег Дерипаска. Осенью 2008 года Россия требовала от Великобритании выдачи Гуцериева, но уже через год бизнесмена оправдали по всем инкриминируемым ему статьям, в том числе о неуплате налогов и отмывании денег. Решение о заочном аресте Михаила Гуцериева отменили и он вернулся в переизбранный совет директоров "Русснефти", а к апрелю 2010 года с него сняли последнее обвинение - в незаконном предпринимательстве. В итоге летом того же года Гуцериев опять возглавил "Русснефть".

Новости об обысках как кампании давления на политиков и бизнесменов

С неофициальной информации об обысках и официальных опровержений со стороны компании начиналось уголовное преследование дагестанского бизнесмена Зиявудина Магомедова, входившего в список богатейших людей России. В марте 2018 года его группа компаний "Сумма" опровергала сведения источников о задержании бизнесмена, допросе и об обысках в своем офисе. Уже через сутки Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, были арестованы.

В августе 2019 года Forbes исключил братьев Магомедовых из списка богатейших семей России - по данным издания, они потеряли почти все свои активы.

Еще один случай распространения неподтвержденной информации об обысках связан с дагестанским политиком Имамам Яралиевым, бывшим мэром Дербента. 18 мая 2016 года источники в силовых структурах сообщили, что в домах и квартире Яралиева проводятся обыски в рамках расследования дела о превышении должностных полномочий и в ходе этих обысков было обнаружено оружие. Адвокат Хидир Исмаилов днем позже заявил, что следователи не нашли ничего противозаконного у Яралиева, а распространенные в СМИ подробности по поводу штурма дома при обыске являются намеренной дезинформацией. Адвокат счел, что политика "просто прессуют перед выборами, чтобы он не выдвигался в депутаты", и это мнение поддержали опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Почти через год, 3 апреля 2017 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Яралиева и передала его в суд, однако защита добилась возврата дела прокурору для устранения недостатков. В течение следующих лет о рассмотрении дела Яралиева в суде не сообщалось.