19 декабря 2019, 20:41

Осужден задолжавший работникам 26 миллионов директор завода в Волгограде

Руководитель завода железобетонных изделий, задолжавший 600 сотрудникам свыше 26 миллионов рублей, получил 1 год и 9 месяцев колонии за сокрытие денег от налоговиков. 

Как писал "Кавказский узел", дело против руководства завода железобетонных изделий (ЖЗБИК) расследовалось с июля 2018 года. Директор завода был помещен под стражу с 26 марта 2019 года. В апреле его арест был продлен. Следователи сообщали, что задолженность по зарплате на заводе возникла в 2016 и 2017 годах, сумма долга перед работниками составила свыше 26 миллионов рублей.

Судом установлено, что в 2016 и 2017 годах глава завода не выплачивал зарплату более 600 работникам, задолжав им 26 млн рублей. При этом, по данным следователей, в тот период предприятие заработало не менее 250 млн рублей, и директор мог расплатиться с сотрудниками, но перечислял деньги контрагентам, минуя расчетные счета завода. Так он скрыл доход и уклонился от уплаты налогов, а когда налоговики приостановили расходные операции предприятия, решил вывести из актива имущество завода. Все это в итоге привело к банкротству предприятия, сообщило следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

По данным ведомства, на стадии судебного рассмотрения уголовное преследование директора по статьям о невыплате зарплаты (ч.2 ст.145.1 УК России) и преднамеренном банкротстве (ст.196 УК России) было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Он признан виновным в сокрытии денег и имущества от налоговиков (ч. 2 ст.199.2 УК России) и приговорен к 1 году и 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Консервный завод в Волгограде оказался на грани остановки из-за имущественного спора", "Участники первомайской акции в Волгограде потребовали увеличить зарплаты", "Суд в Волгограде оставил под стражей замдиректора оборонного предприятия".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 декабря 2019, 21:39

19 декабря 2019, 20:27

19 декабря 2019, 19:42

19 декабря 2019, 19:21

  • Hromadske: сын опального чеченца заподозрен в покушении на депутата в Киеве

    Украинские силовики объявили в розыск сына бывшего кандидата в президенты Чечни в связи с покушением на депутата Киевоблсовета. Абуев представлялся "участником антироссийского сопротивления на Кавказе" и предлагал представителю батальона "Азов" извиняться перед Кадыровым, выяснило Hromadske.

19 декабря 2019, 19:06

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи