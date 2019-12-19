Осужден задолжавший работникам 26 миллионов директор завода в Волгограде

19 декабря 2019, 20:41

Руководитель завода железобетонных изделий, задолжавший 600 сотрудникам свыше 26 миллионов рублей, получил 1 год и 9 месяцев колонии за сокрытие денег от налоговиков.

Как писал "Кавказский узел", дело против руководства завода железобетонных изделий (ЖЗБИК) расследовалось с июля 2018 года. Директор завода был помещен под стражу с 26 марта 2019 года. В апреле его арест был продлен. Следователи сообщали, что задолженность по зарплате на заводе возникла в 2016 и 2017 годах, сумма долга перед работниками составила свыше 26 миллионов рублей.

Судом установлено, что в 2016 и 2017 годах глава завода не выплачивал зарплату более 600 работникам, задолжав им 26 млн рублей. При этом, по данным следователей, в тот период предприятие заработало не менее 250 млн рублей, и директор мог расплатиться с сотрудниками, но перечислял деньги контрагентам, минуя расчетные счета завода. Так он скрыл доход и уклонился от уплаты налогов, а когда налоговики приостановили расходные операции предприятия, решил вывести из актива имущество завода. Все это в итоге привело к банкротству предприятия, сообщило следственное управление Следственного комитета по Волгоградской области.

По данным ведомства, на стадии судебного рассмотрения уголовное преследование директора по статьям о невыплате зарплаты (ч.2 ст.145.1 УК России) и преднамеренном банкротстве (ст.196 УК России) было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Он признан виновным в сокрытии денег и имущества от налоговиков (ч. 2 ст.199.2 УК России) и приговорен к 1 году и 9 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.