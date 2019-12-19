19 декабря 2019, 18:31

Журналисты армянской газеты пожаловались на давление

В редакцию армянской газеты "Жоговурд" минувшей ночью проникли люди, которые разбросали вещи и унесли камеру видеонаблюдения. Руководство издания расценило инцидент как попытку давления.

Это давление на свободу слова, а не воровство, считает бывший редактор газеты "Жоговурд", депутат от правящего блока "Мой шаг" Тагуи Товмасян. Очевидно, что проникшие в редакцию люди что-то очень тщательно искали, указала она. "Пока не ясно, что пропало из редакции, поскольку сотрудники редакции не могут на этот момент проверить свои вещи. Но если бы это было воровством, унесли бы такие дорогие предметы, как компьютеры, телевизор. Унесли одну камеру наблюдения, а на других нет никакой записи. Я считаю, что, скорее, искали информацию, но выбрали такой метод, что больше похоже на предупредительную акцию", - сказала депутат корреспонденту "Кавказского узла".

Нынешний главред газеты "Жоговурд" Кнар Манукян также считает нападение на редакцию "очевидным препятствием профессиональной деятельности журналистов". По ее словам, редакция перевернута вверх дном, но ничего не украдено. "Даже деньги нашей сотрудницы, которые лежали в ящике стола, оставили на месте", - указала Манукян корреспонденту "Кавказского узла".

В помещении газеты работают оперативники, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Полиции Армении.

Независимая ежедневная газета "Жоговурд" издается с 1 февраля 2011 года, это одна из наиболее читаемых газет в Армении. Публикации посвящены социальным, политическим и экономическим вопросам, говорится на русскоязычном сайте Pressa.

Примечание:

"Пользователи соцсети осудили атаку вандала на памятник Грибоедову в Ереване", "Процесс по делу о нападении на блогера начался в Ереване на фоне протестов", "Руководство Ереванского университета обвинило власти в политическом давлении".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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