Ростовский активист добился прекращения дела о телефонном терроризме

19 декабря 2019, 09:54

Следователи в Ростове-на-Дону пересмотрели дело Вячеслава Алтухова, приговоренного к условному сроку по делу о ложном звонке о теракте, признав его невиновность и право на реабилитации, рассказал сегодня сам активист.

Как писал "Кавказский узел", 31 января суд в Ростове-на-Дону приговорил Вячеслава Алтухова к четырем годам лишения свободы условно, признав его виновным в ложном сообщении о теракте. Алтухов заявил о своей невиновности. Он обжаловал приговор и 1 мая сообщил, что апелляционная инстанция отменила решение суда, вернув дело в прокуратуру.

Следственный комитет прекратил дело Вячеслава Алтухова, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сам активист. "Сегодня я получил по почте копию постановления от 29 ноября о прекращении уголовного дела [...] за подписью следователя Советского межрайонного следственного отдела. В нем мне разъяснили право на реабилитацию, в ближайшее время буду ее добиваться", - сказал Вячеслав Алтухов.

Он уточнил, что из-за судимости ему отказывали в трудоустройстве и выдаче кредита в банках.

В случае прекращения дела Алтухов вправе требовать возмещения всех судебных издержек и морального вреда, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" не участвовавший в процессе адвокат Лев Дорофеев.

"Однозначно в таком случае реабилитируемое лицо имеет право на моральную компенсацию (подается исковое заявление в суд с указанием размера морального вреда за период нахождения в СИЗО), материальную компенсацию - возмещение всех судебных издержек и потерь в зарплате за этот период, а также сумм, выплаченных им адвокату. Одновременно с этим у прокурора наступает прямая обязанность принести официальные извинения реабилитируемому", - указал адвокат.

Напомним, Вячеслав Алтухов заявлял о фабрикации дела в связи с его активной гражданской позицией. Ранее он неоднократно организовывал акции с требованием освободить ростовского журналиста Александра Толмачева, осужденного на девять лет колонии по делу о вымогательстве. В 2011 году общественная организация "Народный правовой контроль", созданная Алтуховым и его единомышленниками, дважды проводила в Ростове-на-Дону митинги против судебного произвола.