Суд отказался отпустить Беслана Шебзухова под домашний арест

18 декабря 2019, 04:44

Защита инспектора кадастровой палаты Беслана Шебзухова, обвиняемого по делу о взятке, попросила смягчить ему меру пресечения, но суд отказался отпустить его под домашний арест. Адвокат настаивает, что действия Шебзухова никому не причинили ущерб.

Как писал "Кавказский узел", инспектор кадастровой палаты Беслан Шебзухов из Ставропольского края обвинен в получении взятки. 14 ноября на заседании суда в Ставропольском крае адвокат заявил, что следствие необоснованно обвинило Шебзухова в коррупции. Подсудимый также заявил о своей невиновности. На заседании 11 декабря свидетельница дала показания в пользу Беслана Шебзухова.

Следствие считает, что Шебзухов обещал понизить сельхозпредприятию штраф за самовольное занятие земельного участка в обмен на поставку около 40 тонн пшеницы и ячменя по заниженной цене - семь рублей за килограмм. Рыночная цена на тот период составляла 12 рублей за килограмм ячменя и 11 рублей 70 копеек за килограмм пшеницы, поэтому, полагают следователи, Шебзухов мог получить имущественную выгоду в размере 194 тысяч рублей. Защита настаивает на невиновности Беслана Шебзухова, утверждая, что он не обладал должностными полномочиями, которые позволили бы ему привлечь продавца зерна - ООО "КСХП "Старопавловское" к ответственности.

На заседании по делу жителя селения Приреченское Зольского района Беслана Шебзухова 17 декабря адвокат Ирина Хурзокова попросила изменить меру пресечения подсудимому. Защита указала, что Шебзухов с февраля 2019 года содержится под стражей, и попросила отпустить его под домашний арест. Сославшись на статью 110 УПК РФ, адвокат отметила, что «мера пресечения отменяется, когда в ней уже нет необходимости», передал корреспондент "Кавказского узла".

В качестве оснований для изменения меры пресечения на более мягкую – домашний арест, Хурзокова сослалась на то, что действия Шебзухова не причинили ущерба кому-либо и не повлекли причинения вреда чьим-либо интересам. Кроме того, по словам адвоката, основные свидетели со стороны обвинения допрошены, в связи с чем опасения прокурора, что Шебзухов может оказать на них давление, беспочвенны.

Адвокат также обратила внимание на то, что следователь, заключая Шебзухова под стражу, не потрудилась разъяснить ему суть предъявленного обвинения. По словам защитника, подсудимый до сих пор не понимает, в чем он обвиняется. «Более того, следователь на вопрос защитника, кому причинен ущерб действиями Шебзухова и какими конкретно действиями, ответила: «ущерб никому не причинен», - сказала Хурзокова. По мнению адвоката, в подобной ситуации Шебзухова нельзя было привлекать по статье 290 УК РФ – получение взятки должностным лицом.

«Действия Шебзухова не повлекли за собой наступления конкретного ущерба, не несли реальной угрозы причинения вреда какому-либо охраняемому уголовным правом интересу и не могут быть признаны преступлением», - заявила Хурзокова.

Адвокат подчеркнула, что до постановления приговора лицо считается невиновным, следовательно, в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека, как только содержание обвиняемого под стражей перестает быть разумным, его следует освободить из-под ареста. Ирина Хурзокова также отметила, что Шебзухов положительно характеризуется, об изменении ему меры пресечения до вынесения судом приговора ходатайствовали ряд общественных организаций Кабардино-Балкарии и администрация села Приреченское. У подсудимого двое малолетних детей и пожилые родители, которые длительное время остаются без его поддержки, а его жена была вынуждена выйти из декретного отпуска раньше времени, чтобы зарабатывать на жизнь.

Госбвинитель выступил против изменения меры пресечения. Он заявил, что обстоятельства, из-за которых Шебзухов был взят под стражу, не изменились, однако не уточнил, о каких обстоятельствах идет речь.

Суд отклонил ходатайство адвоката, заявив, что «пока не видит оснований» для смягчения меры пресечения Шебзухову. Судья отметил, что Шебзухов обвиняется «в совершении тяжкого преступления», за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, а состояние его здоровья позволяет содержание в СИЗО.

Свидетель дала показания в пользу Шебзухова

На заседании выступила свидетель Нателла Оганесова - начальник отдела управления Росреестра, приглашенная на судебное заседание в качестве специалиста. Оганесова косвенно подтвердила довод защиты о том, что Шебзухов, будучи рядовым инспектором, привлекать предприятие к ответственности не мог.

По словам Оганесовой, в ходе предварительного следствия ей был предоставлен материал проверки соблюдения земельного законодательства в отношении ООО «КСХП «Старопавловское». В действиях предприятия усматривались признаки административного правонарушения - «Старопавловское» использовало земельный участок на правах аренды по договору, срок которого истек. Минимальный размер штрафа, предусмотренного за подобное нарушение, составляет 100 тысяч рублей, отметила свидетель.

Шебзухов задал вопрос, кто имел право выносить постановление о назначении наказания. Свидетель ответила, что рядовой инспектор не наделен таким правом и полномочия для этого есть только у главного инспектора. Гособвинитель предоставил свидетелю на обозрение должностной регламент инспектора Росреестра и Оганесова уточнила, что указанные в нем полномочия «делятся на те, что имеет инспектор, и те, что имеет главный инспектор».

По информации адвоката Ирины Хурзоковой, на судебном заседании 12 декабря начальник управления Росреестра по Кировскому району Анна Граф подтвердила, что постановление о назначении административного наказания выносит главный инспектор. На вопрос защиты, являлся ли Шебзухов лицом, который обладает правом привлечения к штрафным санкциям, Граф ответила отрицательно.

Отец Шебзухова считает несправедливым его преследование

Отец подсудимого Назран Шебзухов не знает, почему его сын подвергся уголовному преследованию. «Мы держим скот, для которого ежегодно покупаем зерно на корм. Покупаем либо здесь, либо в станице Марьинская, потому что здесь зерно лучше, чем у нас в горной местности. Он искал подешевле, что в этом преступного, я не понимаю. Он не требовал зерно бесплатно, и, если бы они отказали продать ему зерно по цене, которую он предложил, им это не грозило ничем с его стороны. Он никак не смог бы повлиять на их решение», - заявил мужчина корреспонденту «Кавказского узла».

По словам отца, Беслан Шебзухов имеет высшее образование. Он не нашел работу в селе, поэтому ежедневно ездил на работу в Новопавловское, за 40 километров от дома. Замечаний к его работе никогда не было, отметил он.

На заседание суда 11 декабря приехали около 30 односельчан Шебзухова в футболках с надписью: "Я (МЫ) БЕСЛАН ШЕБЗУХОВ". Они объяснили, что считают преследование Шебзухова необоснованным. На заседание 17 декабря приехали всего несколько человек. Следующее заседание суда по делу Беслана Шебзухова пройдет 20 декабря.