17 декабря 2019, 16:37

Арестован одиннадцатый подозреваемый по делу об убийстве Эльджаркиева

Суд в Москве заключил под стражу на два месяца Алихана Оздоева, задержанного по делу об убийстве главы ингушского центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.

Как писал "Кавказский узел", Алихан Оздоев стал одиннадцатым задержанным по подозрению в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Оздоев был задержан в Москве в ночь на 16 декабря.

Ибрагим Эльджаркиев был застрелен 2 ноября в Москве. Еще одной жертвой нападения стал его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Ранее источники предположили, что убийство Эльджаркиева стало результатом кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, один из лидеров которых, Ибрагим Белхароев, был убит в 2018 году.

Басманный суд Москвы арестовал Алихана Оздоева до 15 февраля, передает со ссылкой на информацию пресс-секретаря суда Ирины Морозовой "Интерфакс".

Басманный районный суд арестовал Алихана Оздоева - 11-го фигуранта дела об убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство следствия о заключении под стражу А.Оздоева до 15 февраля удовлетворено", - рассказали в суде.

Оздоеву, который арестован сегодня по решению Басманного суда Москвы, предъявлено обвинение по части 3 статьи 317 и статьи 222 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия), отмечает также со ссылкой на пресс-службу суда Агентство городских новостей "Москва".

Напомним, 6 декабря в Москве и Ингушетии по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева были задержаны шесть человек, все они арестованы. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. Среди задержанных был его племянник Аслан Полонкоев, сын бизнесмена Закра, а также Али Картоев, Исса Накастхоев и Алихан Белхароев. 10 декабря суд в Москве заключил Магомеда-Гази Чаниева. Ранее в ноябре по этому же делу были заключены под стражу Гелани Костоев и Ахмед Арапиев. Предполагаемый убийца Курейши Картоев арестован заочно, предположительно, он скрывается в Турции. Всего у следствия по делу об убийстве Эльджаркиева 30 подозреваемых, сообщил источник 11 декабря, отметив, что число подозреваемых может еще возрасти.

Примечание:

"Источник назвал имена преемников Ибрагима Эльджаркиева", "Выходцы из Ингушетии раскрыли подоплеку претензий баталхаджинцев к Эльджаркиеву", "Усиленные меры безопасности сопровождали похороны Эльджаркиева в Назрани".

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