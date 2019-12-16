16 декабря 2019, 22:07

Электроснабжение в Ингушетии восстановлено

Подача электроэнергии в дома жителей Малгобекского района возобновлена после аварийных работ.

Как писал "Кавказский узел", авария на энергосетях произошла сегодня ночью. В зону отключения электричества попали 66,8 тысячи жителей Малгобекского района. Утром после аварийных работ без света оставались 47,8 тысячи жителей.

Энергоснабжение потребителей Малгобекского района Ингушетии полностью восстановлено, сообщила пресс-служба ПАО "МРСК Северного Кавказа".

"Специалисты Ингушского филиала компании "Россети Северный Кавказ" к 20:23 мск возобновили энергоснабжение потребителей Малгобекского района республики. В связи со сложной схемно-режимной обстановкой в зоне ответственности филиала был введен особый режим работы", - цитирует представителя компании "Интерфакс".

Примечание:

"Жители нескольких районов Сунжи остались без света", "Васильев раскритиковал аварийные службы за подготовку к зиме", "Дома жителей Дагестана повреждены после непогоды".

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