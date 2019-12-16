16 декабря 2019, 15:42

96-летний житель Грузии задержан на границе с Южной Осетией

Пограничники задержали гражданина Грузии Гору Гарибашвили, который пересек линию разграничения с Южной Осетией, сообщили сегодня власти грузинского муниципалитета Каспи.

Житель села Квемо Чала Гора Гарибашвили был задержан в селе Цуневи, которое находится под контролем Южной Осетии, рассказал представитель администрации грузинского муниципалитета Каспи Стефане Месропашвили. По его словам, пожилой мужчина хотел посетить в Цуневи кладбище.

Этот человек уже несколько раз задерживался на границе, информировал сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения. Житель Грузии Гора Гарибашвили был задержан южноосетинскими пограничниками в июне 2018 года, к тому времени это был второй такой случай, информировало 29 июня "Эхо Кавказа".

В группе Комитета госбезопасности Южной Осетии в Facebook, которую ведет пресс-атташе ведомства Екатерина Бязрова, к 15.41 мск 16 декабря не появилось информации о задержании Гарибашвили.

Ограничения на переход границ Грузии с Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", размещенном на "Кавказском узле" 3 июля, одновременно с международной правозащитной организацией Amnesty International.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 декабря южноосетинские власти передали грузинской стороне трех человек, оштрафованных за нарушение границы. Наибольший резонанс в этом году вызвало задержание за нарушение границы тбилисского врача Важи Гаприндашвили. В отличие от жителей приграничной зоны, которых отпускают после уплаты штрафа, на Гаприндашвили завели уголовное дело. 15 декабря на границе с Южной Осетией прошла очередная акция с требованием освободить арестованного.

Грузия считает Южную Осетию и Абхазию оккупированными Россией территориями. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Выставка привлекла внимание к задержаниям жителей приграничных сел Грузии", "Южная Осетия обвинила Грузию в порче пограничных знаков", "В Южной Осетии освобождены задержанные на границе граждане Грузии".

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