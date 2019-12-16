Кадыров пообещал деньги семьям погибших журналистов на фоне преследований критиков

16 декабря 2019, 13:50

Родственникам 22 журналистов, погибших во время боев в Чечне, решено выделить из фонда Кадырова по 100 тысяч рублей, объявил глава республики в День памяти погибших журналистов. Это заявление прозвучало на фоне преследования людей, предающих огласке случаи нарушения прав человека в Чечне.

О решении выделить из Фонда имени Ахмата Кадырова 2,2 миллиона рублей семьям погибших в Чечне журналистов глава республики Рамзан Кадыров сообщил сегодня ночью на своей странице в Instagram.

"Две военные кампании нанесли невосполнимый удар по чеченской журналистике. От рук международных террористов, под бомбами и снарядами погибли 22 журналиста. [...] Воскресным вечером [15 декабря] я встретился с помощником главы Чеченской Республики, директором ЧГТРК Ахмедом Дудаевым и поручил передать семьям погибших журналистов по 100 тысяч рублей", - написал глава Чечни.

15 декабря отмечается День памяти журналистов, погибших при исполнении профессионального долга. День памяти был учрежден Союзом журналистов России (СЖР) 11 декабря 1991 года после того, как в сентябре 1991 года в Югославии погибли корреспондент российского телевидения Виктор Ногин и оператор Геннадий Куренной, информирует сайт СЖР.

Публикация Рамзана Кадырова в Instagram набрала к 13.48 мск более 4,5 тысячи отметок "нравится", под ней размещено 858 комментариев, большинство из них на чеченском языке. Авторы комментариев, написанных на русском языке, одобрили инициативу главы Чечни и выразили сочувствие семьям погибших.

"Это очень значимая поддержка для родственников", - написал, в частности, kartez_95. "Самая мирная профессия - журналист, часто становится самой опасной", - указал пользователь aisha___aisha. "Благородная профессия, но порой она самая опасная", - согласился пользователь asy982019.

14 из 22 журналистов погибли во время первой военной кампании в Чечне

Деньги, выделенные близким погибших журналистов - единовременная материальная помощь, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Министерства по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Чечни.

"Первым погибшим у нас журналистом стал Григорий Крикорянц, убитый в 1993 году. Во время первой военной кампании погибли 14 наших коллег. Еще семь были убиты уже во вторую военную кампанию", - сказал представитель Минпечати.

По его словам, во время первой войны в Чечне, в 1994-1996 годах, в республике погибли Хусейн Гузуев, занимавший должность председателя Комитета по телевидению и радиовещанию Чечни, Малкан Сулейманова, Нина Ефимова, Гелани Чаригов, Билал Ахмадов, Султан Нураев, Шамхан Кагиров, Руслан Цебиев, Иван Гогун, Ахъят Осмаев, Саид Дидаев, Виктор Елизаров, Юсуп Бетербиев и Рамзан Хаджиев.

Во время второй военной кампании в Чечне погибли представители местных СМИ - Рамзан Межидов, Шамиль Гегаев, Луиза Аржиева, Лиза Бердукаева, Супьян Эпендиев, Адам Тепсуркаев и Адлан Хасанов, перечислил сотрудник министерства.

Оператор телекомпании ТВЦ Рамзан Межидов и оператор телеканала "Нохчо" Шамиль Гегаев погибли в конце октября 1999 года при обстреле российскими военными колонны беженцев, направлявшейся в Ингушетию, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" знакомый погибших журналистов, сотрудник одной из НПО Чечни Асланбек. "Тогда были убиты и ранены десятки человек, включая женщин, детей и стариков", – посетовал Асланбек.

Рамзан Межидов и Шамиль Гегаев погибли 29 октября 1999 года на дороге Назрань - Грозный возле селения Шаами-Юрт во время авиабомбардировки колонны беженцев, сообщило в 2009 году в День памяти погибших журналистов ИА "Грозный-информ".

Погибшие в Чечне журналисты достойны того, чтобы их именами были названы улицы, считает один из местных журналистов, попросивший не указывать его имя. "Надо не просто поминать наших погибших журналистов, а увековечить их память. Почему бы не назвать их именами улицы и школы, где они учились", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Чечни болезненно реагируют на критику в СМИ

Отметим, что на фоне публичной поддержки властями семей погибших журналистов в Чечне практикуется преследование людей, предающих огласке нарушения прав человека в республике.

Одним из таких случаев стало уголовное преследование чеченского журналиста, корреспондента "Кавказского узла" Жалауди Гериева. В апреле 2016 года Гериев был похищен вооруженными людьми по дороге в аэропорт. Силовики отобрали у него рюкзак, в котором потом оказались наркотики. Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, но в сентябре 2016 года был признан виновным в хранении марихуаны и осужден на три года колонии. Жалауди Гериев вышел на свободу 30 апреля этого года, полностью отбыв срок заключения.

Гериев получил восемь отказов следствия расследовать его похищение. Прокуратура Чечни сочла все эти отказы обоснованными. Сам журналист в сентябре поделился сомнением в том, что проверки по его обращению о похищении вообще проводились.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Главное о деле Гериева: от похищения до обжалования". Материалы о расследовании дела Гериева размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Дело Гериева".

Критику у руководства Чечни вызывали также публикации журналистки "Новой газеты" Елены Милашиной о ситуации в Чечне. В частности, в октябре после статьи о заговоре против Кадырова глава Чечни на совещании с подчиненными озвучил идею вмешаться в личную жизнь Милашиной. Некоторые пользователи соцсетей увидели в этом завуалированную угрозу.

В 2017 году несколько угроз в адрес "Кавказского узла" были озвучены на странице спикера парламента Чечни Магомеда Даудова в Instagram. В связи с этим поддержку изданию выразили российские и зарубежные эксперты, политики и правозащитники, говорится в материале "Как "Кавказскому узлу" угрожают в Чечне и выражают поддержку в мире: хроника".

Обычные жители Чечни за публичные жалобы на чиновников и критику властей республики регулярно приносят извинения в эфире республиканского телеканала. При этом люди приносят публичные извинения вынужденно, после давления и угроз, говорится в докладе Международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле".

О случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Напомним, что 10 декабря, в Международный день прав человека, Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram пост со словами об эффективно действующих в Чечне правозащитных институтах. Пользователи социальных сетей высмеяли это заявление и напомнили Кадырову о преследовании работавших в республике правозащитников.

Новости о нарушениях прав человека в Чечне и нападках Рамзана Кадырова на оппозицию, а также о его борьбе с инакомыслящими "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".