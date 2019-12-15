"Дашнакцутюн" определилась с кандидатом в президенты Нагорного Карабаха

15 декабря 2019, 23:54

Партия АРФ "Дашнакцутюн" объявила об участии в парламентских и президентских выборах в Нагорном Карабахе. Кандидатом на пост президента республики выдвинут глава партии, депутат Национального собрания Давид Ишханян.

Как писал "Кавказский узел", о намерении бороться за пост президента Нагорного Карабаха уже заявили бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, министр иностранных дел Масис Маилян, бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян, общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян и председатель парламента Ашот Гулян. Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года

Основными фаворитами на президентских выборах станут Арутюнян и Маилян, причем впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, считает политолог Армен Варданян. Шансы получить голоса у кандидата без политического бэкграунда, вне зависимости от пола и возраста, минимальные, убеждена политобозреватель Наира Айрумян.

Партия "Дашнакцутюн" выдвинет кандидатом в президенты своего руководителя, депутата Национального собрания Нагорного Карабаха Давида Ишханяна. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании политсилы в Степанакерте, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В заявлении АРФ "Дашнакцутюн", распространенном по итогам регионального собрания на партийном сайте, отмечается, что решение об участие на предстоящих выборах было принято с целью "сплотить общественность вокруг таких приоритетов, как [...] урегулирование арцахской (карабахской, - прим. "Кавказского узла")проблемы; обеспечение армяно-арцахского стратегического альянса, обеспечение международной солидарности [...] полная борьба с коррупцией и протекционизмом, принятие новой Конституции [...] с укрепление прямой демократии, масштабное осуществление программ переселения, совершенствование системы обороны и безопасности".

В Нагорном Карабахе существует более 20 политических сил и движений. В парламенте представлены "Свободная родина", Демократическая партия Арцаха (Нагорного Карабаха), АРФ "Дашнакцутюн", "Движение - 88" и "Национальное возрождение". Фракция партии "Дашнакцутюн" в Нацсобрании имеет шесть мандатов.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещены справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?". Материалы о ситуации в зоне конфликта публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".