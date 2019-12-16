Оппозиция раскритиковала слова Зурабишвили об отсутствующей армии

16 декабря 2019, 00:51

Грузинская оппозиция потребовала отставки Саломе Зурабишвили с поста президента после ее слов о том, что у Грузии "нет армии и вооружения". Премьер-министр и министр обороны осудили это заявление президента. Необдуманные высказывания Зурабишвили не впервые наносят ущерб государственным интересам, считают политологи.

Слова «У нас нет армии, нет и не будет оружия» президент Зурабишвили произнесла во время выступления на мероприятии, посвященном созданию Координационного центра наук Грузии и Кавказа 10 декабря. Она заявила, что Грузия обладает большим потенциалом в области науки, образования и культуры, но не имеет значительного экономического потенциала, чтобы стать важным игроком даже на Южном Кавказе.

Заявление президента вызвало критику со стороны оппозиционных политиков и министра обороны Грузии. Саломе Зурабишвили, будучи президентом, является и главнокомандующим, поэтому такие заявления с ее стороны недопустимы, считают они.

"Подобное заявление - нападение на армию как на государственную институцию. Опасно, когда такие заявления делает президент - главнокомандующий, который должен напрямую заниматься усилением армии", - сказал депутат парламента, лидер партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе в эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Один из лидеров оппозиционной Республиканской партии Давид Бердзенишвили напомнил, что грузинские военные участвуют в операциях в Афганистане и Ираке, а слова Зурабишвили на этом фоне говорят об ее некомпетентности. Оппозиционный политик Алекасандр Элисашвли задался вопросом, что делает Зурабишвили на посту главнокомандующего, если у страны нет армии.

"Пусть уйдет в отставку. Я не стану говорить, что она (Зурабишвили) не знает или плохо говорит на грузинском. Это - целенаправленное попрание грузинской государственности. Категорически требуем выйти и публично извиниться перед каждым гражданином и военным", - сказал он в эфире телеканала.

Администрация президента Грузии 11 декабря распространила заявление с пояснениями, что слова главы государства были "выдернуты из контекста, искажены и распространены в другой интерпретации". "Президент еще раз подчеркивает, что она никак не касалась оборонных сил Грузии и не унизила их достоинство", - говорится в заявлении администрации президента, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" также потребовала от президента страны незамедлительно уйти в отставку и объявила о начале консультаций по вопросу импичмента Зурабишвили со всеми парламентскими фракциями. "Это постыдное и предательское заявление. Она (Зурабишвили) сказала, что в Грузии нет и не будет армии и вооружения. Это очередное скандальное заявление направлено против интересов страны", - сказал один из лидеров партии Георгий Барамидзе на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире "Мтавари архи".

По его словам, консультации по вопросу импичмента будут проводится в парламенте со всеми фракциями, включая депутатов фракций правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение".

Конституция Грузии оговаривает, что начать процедуру импичмента президента Грузии может не меньше одной трети депутатов от общего состава парламента, то есть 50 депутатов. После этого этот вопрос в течение месяца должен рассмотреть Конституционный суд и дать заключение парламенту. Если суд подтвердит нарушение или его признаки в действиях президента, то парламент в течение двух недель после получения заключения суда должен проголосовать за отставку президента. Если парламент в отведенный срок не примет решение об импичменте, начинать процедуру запрещено. Конституция также запрещает импичмент президента в период действия чрезвычайного или военного положения в стране.

Депутаты парламента от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическое движение" и представители правительства страны напомнили Зурабишвили, что в стране есть армия и жители страны ею гордятся. Они призвали главу государства подходить с большой осторожностью к заявлениям, которые могут затронуть национальные чувства. Министр обороны Ираклий Гарибашвили, в свою очередь, записал видеообращение, в котором назвал слова Зурабишвили об армии "категорически неприемлемыми".

"Разумеется, подобные заявления от главнокомандующего неприемлемы. Я не знаю, что имела ввиду президент Грузии, вероятно, ей нужно конкретизировать и пояснить свое заявление. Я, как министр обороны, все сделаю для усиления грузинских войск", - сказал Гарибашвили в своем видеообращении.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария также напомнил главе государства, что грузинские военные находятся с миссией в Афганистане и их действия указывают на постоянный рост их эффективности. "Мы все должны принести извинения грузинским военным", - сказал он в эфире телекомпании "Имеди".

Через пять дней после скандального заявления, 15 декабря, Саломе Зурабишвили прокомментировала свое высказывание, заявив, что оно касалось только «культурного пространства». «Была только стилистическая форма и фигура, которая помогла в риторике, однако, как видно, она здесь менее популярна», - цитирует ее слова 15 декабря "Новости Грузия".

Политологи: слова Зурабишвили наносят ущерб Грузии

У оппозиции нет ресурсов для импичмента Зурабишвили, но сам факт постановки этого вопроса свидетельствует о том, что слова президента нанесли ущерб ей самой и правящей партии, считает политолог "Клуба независимых экспертов" Рамаз Сакварелидзе. Он предположил, что Зурабишвили неверно высказалась из-за языкового барьера - родившись и прожив всю жизнь во Франции, она не владеет грузинским языком в совершенстве. "Она построила неудобную и неразумную фразу. Речь идет не о политической ошибке, а о языковой, но недопустимой на таком уровне", - сказал Сакварелидзе корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Ираклий Менагаришвили также считает, что Зурабишвили не смогла грамотно построить фазу и донести свою мысль. Вместе с тем она несет ответственность за свои слова, которые могут быть по-разному поняты международным сообществом, отметил он.

"Это заявление вряд ли отразится на перспективах вступления Грузии в НАТО, но и ничего хорошего из этого не выйдет. Если кто-то, у кого есть особые интересы в Грузии, очень постарается, то сможет использовать заявление Зурабишвили в своих целях", - сказал политолог корреспонденту "Кавказского узла".

Грузия активно стремится к интеграции в НАТО. Сближение с альянсом уже как минимум 25 лет в числе приоритетов внешней политики страны. С этой целью Грузия регулярно проводит военные учения с представителями стран НАТО, и они реально важны для адаптации грузинских солдат к стандартам альянса, считают грузинские военные эксперты. Между тем за годы участия в миротворческих миссиях погибли более 30 грузинских военных, а содержание контингента в 2017 году обошлось в 14 миллионов рублей, тогда как в 2016 году Грузия потратила на это более 21 миллиона рублей, говорится в материале "Кавказского узла" "Убитые солдаты и потраченные миллионы: сколько стоит интеграция Грузии в НАТО?".

Он напомнил, что Зурабишвили на посту президента уже дважды оказывалась в центре скандала из-за своих ошибок: после заявления о том, что Грузия начала войну в 2008 году, и после комментария по вопросу спорного участка грузино-азербайджанской границы у монастырского комплекса Давид Гареджи. "Президент Грузии попадает под пресс из-за того, что она некомпетентный дипломат, и это будет иметь неприятные для Грузии последствия", - считает Менагаришвили.

Саломе Зурабишвили еще до избрания президентом Грузии упрекнула правительство Михаила Саакашвили в том, что во время событий 2008 года власти страны бомбили собственное население. В мае 2019 года активисты в Тбилиси требовали отстранить Саломе Зурабишвили от должности в связи с ее заявлением об отказе размещать военную базу США в стране.

Европейские политики в кулуарных беседах признаются, что перестали серьезно реагировать на заявления Зурабишвили и не воспринимают всерьез ее саму, заявил эксперт "Грузинского института европейских ценностей" Мамука Жгенти. "Единственные, на ком это заявление может отрицательно сказаться, это грузинские военные, не заслуживающие такого отношения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жгенти также вспомнил заявление Зурабишвили о начале военных действий Грузии в 2008 году, которое противоречит ее утверждению об отсутствии у страны армии. По мнению политолога, Зурабишвили не готова выполнять функции президента и отстаивать интересы государства. "Если у нас нет армии, как мы начинали военные действия? Она мастер непонятных и неаргументированных заявлений", - сказал он. Ранее Жгенти также связывал с некомпетентными действиями Зурабишвили обострение пограничного спора Азербайджана и Грузии из-за монастырского комплекса Давид Гареджи.