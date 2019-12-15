Мэрия Еревана отчиталась о стерилизации большинства бездомных собак

15 декабря 2019, 21:58

Проблема безнадзорных животных на улицах Еревана на 70% решена, заявил пресс-секретарь столичной мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 1 ноября 2019 года в отставку ушел директор Ереванского зоопарка Рубен Хачатрян. Сам он назвал причиной своей отставки гибель животных, которых загрызли бродячие собаки: стая безнадзорных животных насмерть загрызла трех кенгуру и трех муфлонов.

Ереванский Центр по нейтрализации бродячих животных стерилизовал, вакцинировал и пронумеровал 2700 безнадзорных собак.

Как заявил пресс-секретарь мэра Еревана Акоп Карапетян, это порядка 70% всех безнадзорных животных, которые живут в городе. Власти города считают, что в ближайшее время проблема с бездомными животными в городе будет полностью решена, пишет сегодня со ссылкой на заявление Карапетяна "Спутник Армения".

Центр нейтрализации бездомных животных при мэрии Еревана начал работу с 13 марта 2019 года. Мэр Еревана Айк Марутян поставил задачу обезвредить безнадзорных собак гуманными способами: животные не должны представлять угрозу для человека, но убивать и не следует, отметил Карапетян на своей странице в Facebook.

Пользователь соцсети Ashot Safaryan в комментариях к посту Карапетяна выразил сомнение, что 2700 собак - это 70% всей популяции бездомных животных на улицах Еревана. По его данным, в столице было "около 15-20 тысяч животных".

"Изначально было 8-10 тысяч, но по последним данным это было несколько преувеличенное число. Это не точная цифра, а приблизительная оценка", - написал в ответ Акоп Карапетян, чьи слова "Кавказский узел" перевел с помощью Google-переводчика.

"Кавказский узел" писал, что в 2016 году ереванские активисты протестовали против уничтожения бродячих животных в Ереване. Они указывали, что Армения - единственная в регионе не имеет закона о защите животных, а существующие в страны нормы не гарантируют защиту животных от бесчеловечного отношения.