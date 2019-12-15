Школьник и его мать госпитализированы после скандала в шахтинской школе

15 декабря 2019, 08:15

Ученик школы в Шахтах, которого оскорбил классный руководитель после открытого урока ко Дню Конституции России, а также его мать попали в больницу с недомоганием. Родители и школьники встали на сторону педагога.

Как писал "Кавказский узел", педагог школы в Шахтах был отстранен от руководства классом и получил выговор после того, как он оскорбил поспорившего с депутатом "Единой России" ученика.

Депутат Заксобрания Ростовской области Екатерина Стенякина на открытом уроке поинтересовалась у школьника, почему у него на груди значок с изображением Ленина, на что тот ответил, что планирует вступить в КПРФ. Школьник отметил, что после этого он окажется с ней "по разную сторону баррикад". На следующем уроке, который вел другой педагог, классный руководитель зашел в класс и начал оскорблять подростка из-за сказанного в адрес депутата, он также требовал, чтобы ученик забрал документы из школы.

От стресса у подростка ухудшилось состояние здоровья, он попал в больницу, сообщила 14 декабря "Панорама". Его мать была госпитализирована в кардиологическое отделение больницы, информирует издание.

У ученика начались "проблемы с давлением, из носа течет кровь, школьник лежит под капельницей", - информирует "Блокнот. Шахты".

Многие школьники и их родители встали на сторону учителя. У дома, где живет подросток, родители учеников провели пикет, на котором потребовали забрать отца ребенка заявление в полицию, которое тот подал на классного руководителя.

"Когда появился отец пострадавшего мальчика, он первым делом услышал обвинения в адрес сына - в неадекватном поведении и в том, что это он - зачинщик громкого скандала.... Просили забрать заявление из полиции", - сообщило издание.