Мэр Гурджаани пострадал при ДТП по пути на митинг в Тбилиси

14 декабря 2019, 17:31

Глава администрации Гурджаани Арчил Хандашвили и трое его подчиненных доставлены в больницу после автоаварии, в которую они попали по дороге на партийный митинг правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", сегодня НПО заявили, что жителей разных регионов Грузии принуждают к участию в партийном мероприятии "Грузинской мечты", посвященном председательству страны в Совете Европы.

Грузия с 27 ноября стала страной-председателем Совета Европы. В качестве приоритетных вопросов власти назвали защиту прав человека, верховенство закона и охрану окружающей среды.

Машина мэра Гурджаанского муниципалитета (регион Кахети) Арчила Хандамашвили, ехавшего на митинг, столкнулась с микроавтобусом. Пострадал сам Хандамашвили, а также трое сотрудников мэрии, сопровождавших его, передает телекомпания "Гурджаани".

Все четверо пострадавших были доставлены в больницу Гурджаани. После того, как им была оказана помощь, они покинули медучреждение, сообщает "Новости-Грузия".

На митинг правящей партии в Тбилиси собрались десятки тысяч человек, многие из них приехали из других регионов Грузии. Движение в центре города парализовано, территорию патрулируют полицейские. Акция "Грузинской мечты" проходит на фоне непрекращающихся акций протеста оппозиции, требующей проведения выборов в парламент 2020 года по новой системе, пишет "Sputnik-Грузия".

Напомним, с 14 ноября в Грузии проходят акции протеста, вызванные провалом голосования за проект смены избирательной системы. Протестующие требуют отставки правительства, назначения внеочередных парламентских выборов и отстранения от власти лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.