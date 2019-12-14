Мать осужденного добилась проверки медсанчасти в колонии Волгоградской области

14 декабря 2019, 04:23

В медсанчасти колонии в Суровикино, где содержался осужденный Никита Котляров, не проводили необходимых обследований, а записи в истории его болезни неполные, сообщил Росздравнадзор по Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Никита Котляров объявил голодовку в лечебно-исправительном учреждении Урюпинска, протестуя против издевательств и требуя медицинской помощи, рассказала его мать. Молодой человек отказывался от пищи в течение двух дней, вся необходимая медпомощь ему оказывается, сообщили в УФСИН Волгоградской области. 9 декабря мать заключенного провела одиночный пикет у здания Генпрокуратуры в Москве.

22-летний Никита Котляров был осужден на восемь лет в 2016 году по статье о незаконном сбыте наркотических средств или растений, содержащих наркотические средства (части 3 статьи 228.1 УК РФ) и сейчас отбывает наказание в лечебно-исправительном учреждении в Урюпинске, рассказала мать заключенного. Она утверждает, что молодой человек невиновен. После приговора сына направили в колонию в Суровикино, где его сажали в изолятор, но не оказывали достаточной медпомощи, что привело к туберкулезу, рассказала мать Котлярова.

Светлана Котлярова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что 13 декабря получила по электронной почте ответ из Росздравнадзора по Волгоградской области на свое обращение по вопросу оказания ее сыну медпомощи в медчасти в Суровикино.

Комиссия Росздравнадзора по Волгоградской области провела внеплановую проверку в учреждении, в работе комиссии принял участие фтизиатр, говорится в ответе ведомства, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла». Специалисты ведомства выяснили, что Котлярову не делали дважды в год обязательную флюорографию легких - обследование не проводилось с 15 мая 2018 по 28 марта 2019 года. Кроме того, были найдены нарушения при заполнении меддокументации, в частности, записи в медкарте «скудные, малоинформативные», следует из документа. Кроме того, нет описания состояния здоровья Котлярова перед переводом в штрафной изолятор, в карте отсутствует лист назначений в период лечения 5 по 9 января, врачи не провели контрольных исследований анализов крови и мочи, следует из ответа контролирующего органа.

По результатам проверки было вынесено предписание об устранении нарушений в лечебно-исправительном учреждении, следует из документа.

Днем ранее Котлярова получила ответ от уполномоченного по правам человека в Волгоградской области на свою жалобу по поводу условий содержания в колонии ее сына. В нем говорится, что ее обращение отправлено в прокуратуру Волгоградской области (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

Котлярова рассказала, что 12 декабря она побывала на приеме в ФСИН России. По ее словам, прием вели порядка восьми человек, в том числе первый заместитель начальника Управления организации медико-санитарного обеспечения ФСИН России Ирина Ларионова.

"Я ждала приема с обеда, меня приняли около 20.00 мск. Я предоставила все документы, в том числе о том, что до заключения в колонию у сына не было болезней. Прослушали запись нашего разговора с сыном, в котором он рассказывает, что обвинение в недавнем нарушении было безосновательным", - рассказала Котлярова. По ее словам, ей обещали разобраться в ситуации с оказанием сыну медпомощи, его наказаниями и перевести его в другое учреждение.

В рамках общероссийского дня приема граждан 12 декабря в приемной Федеральной службы исполнения наказаний "был организован личный прием посетителей", - сообщила ФСИН России на своем сайте. "По отдельным обращениям будут организованы проверки, результаты которых в установленные законом сроки будут направлены заявителям», - отчиталось ведомство. Ведомство не уточнило, по каким обращениям будут проводиться проверки.

На сайте прокуратуры по Волгоградской области нет информации о поступлении обращения Котляровой по состоянию на 3.10 мск сегодня.