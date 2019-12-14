Две партии заявили о поддержке Масиса Маиляна на выборах в Нагорном Карабахе

14 декабря 2019, 02:27

Партии «Идентичность и солидарность» и «Рамкавар азатуцун» приняли решение поддержать на предстоящих президентских выборах в Нагорном Карабахе кандидатуру министра иностранных дел Масиса Маиляна, высоко оценив его опыт в дипломатической сфере.

Как писал "Кавказский узел", в начале октября министр иностранных дел Масис Маилян заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента Нагорного Карабаха в 2020 году. 19 октября о поддержке его кандидатуры заявила новая партия "Завтрашний Арцах".

Президентские и парламентские выборы в Нагорном Карабахе намечены на конец марта 2020 года. О намерении бороться за пост президента республики заявляли бывший командующий Армией обороны Нагорного Карабаха Самвел Бабаян, бывший секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян, независимый депутат парламента Руслан Исраелян, министр иностранных дел Масис Маилян, бывший госминистр, лидер "Свободной Родины" Араик Арутюнян, общественный деятель из Степанакерта Кристина Балаян и председатель парламента Ашот Гулян. Основными фаворитами станут Арутюнян и Маилян, причем впервые за всю новейшую историю Нагорного Карабаха итоги голосования нельзя предугадать, считает

Непарламентские партии «Идентичность и солидарность» и «Рамкавар азатуцун» 13 декабря заявили, что поддержат на предстоящих президентских выборах в Нагорном Карабахе кандидатуру Маиляна.

«Рамкавар Азатакан» приняла решение о поддержке Маиляна, высоко оценив его опыт в дипломатической сфере, говорится 13 декабря в сообщении партии на странице в Facebook, которое перевел корреспондент "Кавказского узла". Партия будет участвовать в парламентских выборах и по пропорциональному списку, отмечается в сообщении.

«Идентичность и солидарность» решила поддержать кандидатуру министра, "принимая во внимание многолетний политический опыт Масиса Маиляна, его политические взгляды и взгляды на проблему Арцаха (Арцах - самоназвание Нагорного Карабаха)", - говорится 13 декабря в сообщении партии на странице в Facebook.

2 сентября 1991 года была провозглашена Нагорно-Карабахская Республика . 6 января 1992 года на референдуме о статусе Нагорного Карабаха 99,89% голосов были отданы за независимость Нагорного Карабаха, после чего республика объявила себя независимым государством. Азербайджан не признает независимость Нагорного Карабаха и считает его частью своих территорий. Международный статус Нагорного Карабаха не урегулирован. Страны-члены ООН не признают Нагорный Карабах независимым государством. В резолюциях Совета безопасности ООН и Генеральной ассамблеи ООН подтверждена территориальная целостность Азербайджана. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликованы справки "Общие сведения о Нагорном Карабахе", "Минская группа ОБСЕ" и "Кто же все-таки признал Карабах?".



«Мы считаем, что Масис Маилян – тот самый кандидат, вокруг которого могут консолидироваться здоровые политические силы в Арцахе и широкие общественные круги, во благо будущего Арцаха», - приводит заявление партии «Идентичность и солидарность» армянская газета "Лрагир". По мнению партии, Маилян - профессиональный дипломат, который "владея всеми нюансами переговорного процесса... может вести переговоры на самом высоком уровне".

Партия политическая сила «Идентичность и солидарность» была создана в начале года, ее представитель Араик Аванесян принимал участие в выборах мэра Степанакерта 8 сентября и занял последнюю позицию среди пяти кандидатов.

В свою очередь, партия «Завтрашний Арцах» на своей странице в Facebook поприветствовала решение этих партий и призвала другие политические силы «присоединиться к единому процессу на благо будущего».

Напомним также, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 декабря в Степанакерте обсудил грядущие выборы с Ашотом Гуляном, Масисом Маиляном и Араиком Арутюняном. На встрече также присутствовал руководитель АРФ «Дашнакцутюн» Давид Ишханян. Встреча не стала вмешательством Пашиняна во внутренние дела Нагорного Карабаха и не указала на поддержку конкретных персоналий, заявили оппозиционеры и общественные деятели в Степанакерте.