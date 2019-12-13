Власти Ростова-на-Дону проигнорировали мнение горожан о сносе стадиона

13 декабря 2019, 21:23

Стадион "Темерник" в Ростове-на-Дону решено снести ради строительства школы, сообщили власти, не дождавшись итогов объявленного ими голосования среди ростовчан. Власти некорректно ставят вопрос, заставляя выбирать между школой и стадионом, указали участники электронного голосования.

Как писал "Кавказский узел", жители Первомайского района Ростова-на-Дону потребовали сохранить стадион "Темерник" для футбольных школ, а строительство новой школы перенести в другое место. Городские власти настаивают на возведении школы на месте стадиона, однако организовали голосование среди ростовчан.

Администрация Ростова-на-Дону приняла решение о судьбе стадиона до итогов анкетирования местных жителей, которые планировалось подвести сегодня, и до завершения электронного голосования. "На днях было принято решение: до 2021 стадион будет работать, а за это время для горожан будет построен другой стадион. Сейчас рассматриваются две площадки: вблизи парка Глазго или возле 111 школы", – процитировал 11 декабря главу Первомайского района города Артура Григоряна "Блокнот - Ростов-на-Дону".

По данным издания, местные власти пригрозили жителям, заполнявшим анкеты, что если они предпочтут стадион, то новой школы в этом районе не будет вовсе.

Городские власти настаивают, что не хотят решать вопрос о строительстве школы за местных жителей. "Мы не играем в демократию. Мы делаем все, чтобы решение приняли именно жители района, а городская власть его поддержит. На сегодняшний день сложилась такая ситуация, что в микрорайоне нет свободных участков для строительства школы. Здесь она предусмотрена градостроительным планом", – приводятся слова первого заместителя главы администрации Ростова-на-Дону Юрия Овчинникова в публикации на сайте мэрии от 9 декабря.

На сайте "Активный ростовчанин" продолжается голосование по вопросу "Нужна ли новая школа на 1100 мест в микрорайоне Темерник?", оно завершится 20 декабря. В комментариях на странице голосования высказаны различные точки зрения - как за снос стадиона, так и против. При этом многие авторы комментариев сочли постановку вопроса некорректной. По состоянию на 21.21 мск 13 декабря наибольшее количество "лайков", 23, собрал комментарий Юлии Эрави. "Почему у нас что-то надо сломать, чтобы построить иное? Неужели нельзя найти выход не в ущерб юным спортсменам?" - написала она.

Другой комментатор, Анна Пивоварчук, предложила сохранить стадион, а школу построить на месте рынка Восточный. "Почему для того, чтобы дать школу одним детям, нужно забрать что-то у других детей?" - указала она. Ее комментарий собрал 21 "лайк". "Перенести рынок Восточный и построить большую современную школу. Но!!! Не отбирать!!!! у детей функционирующее футбольное поле", - поддержала это предложение Елена Русанова. Снести рынок для строительства школы предложил и Алексей Шонин. "Тем более, что он полупустой", - пояснил ростовчанин.

Аналогичный комментарий оставила и Ольга Павловская. "Почему мы, жители Темерника, должны выбирать? <...> Власти нам ставят ультиматум.Что же это за власть? Перенесите часть рынка! Власть не может изыскать место для школы - а что вообще может тогда наша власть? За кого мы голосуем и для чего? А стадион построен по президентской программе-какое право вы имеете его сносить?! Ломать проще чем строить" - написала она.