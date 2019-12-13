Замглавы ростовского Минздрава оставлен под стражей

13 декабря 2019, 12:26

Ростовский облсуд оставил в силе решение об аресте замминистра здравоохранения области Станислава Беседовского, обвиняемого в превышении полномочий.

Как писал "Кавказский узел", 28 ноября глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская и ее подчиненные были задержаны по делу о превышении полномочий. На следующий день суд поместил Быковскую под домашний арест на два месяца, ее заместитель Станислав Беседовский был заключен под стражу. Исполняющим обязанности министра здравоохранения региона был назначен Андрей Ерошенко, заместитель главы ведомства по лечебной работе.

По версии следствия, озвученной в суде, Быковская вместе с Беседовским с сентября 2017 по январь 2018 года лоббировали интересы коммерческой фирмы по заключению контрактов с минздравом на вывоз и обеззараживание медицинских отходов.

На сегодняшнем заседании Ростовский облсуд рассматривал апелляционные жалобы защиты Станислава Беседовского. «Постановление Ленинского райсуда Ростова-на-Дону от 29 ноября об избрании Беседовскому меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе облсуда.

Защита Беседовского просила изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, уточнили в пресс-службе.

Ранее, комментируя домашний арест Быковской, губернатор Ростовской области Василий Голубев похвалив ее за работу в должности. По словам Голубева, проверок, в том числе и служебных, по поводу системы утилизации медицинских отходов «проводилось немало». «В своё время подписано соглашение с инвестором, который с нуля создал в Ростовской области реально работающий центр по утилизации медицинских отходов. Центр выполнял свои обязательства. Претензий не возникало, в том числе - у контролирующих эпидемиологическую обстановку органов […] этот проект - в интересах жителей области, он доказал свою эффективность. И мы будем его продолжать», - резюмировал глава области.

Гражданский муж Татьяны Быковской Анатолий Хрячков заявил в интервью, что следственные действия в отношении главы ростовского Минздрава были для нее и членов ее семьи «шоком», а следователи «до сих пор не могут сказать, в чём они усматривают превышение должностных полномочий».

«(Татьяна Быковская) держится, и самочувствие у неё слегка улучшилось. Точно могу сказать, что никаких процессуальных нарушений с её стороны не было, так как всю жизнь она работала честно […] На допросы её практически не вызывают. Татьяне Юрьевне нельзя пользоваться телефоном», - процитировало 12 декабря Хрячкова издание DonNews.ru.

По словам Хрячкова, дело Быковской связано с «действиями третьих лиц, что не та фирма выиграла конкурс» на утилизацию медотходов регионе. «Проект (завода по утилизации медотходов) готовило правительство Ростовской области. Проект идеальный, швейцарский бизнесмен построил завод, впервые в Ростовской области создал систему утилизации медицинских отходов и оградил область от многих заразных болезней», - заявил Хрячков.