12 декабря 2019, 21:19
Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане
Двое детей и двое взрослых госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в пригороде Хасавюрта.
Взрыв газа произошел в населенном пункте Винсовхозный в двухэтажном частном доме. После взрыва начался пожар, который был потушен, сообщили в экстренных службах.
"Произошел взрыв газовоздушной смеси на первом этаже двухэтажного частного жилого дома. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей", - цитирует сегодня представителя экстренных служб РИА "Новости".
Пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу Хасавюрта. Дом частично разрушен, пишет со ссылкой на представителя регионального МЧС РИА "Дагестан".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре два человека пострадали при взрыве газа в квартире жилого многоэтажного дома в Махачкале. Женщина и мужчина были госпитализированы с ожогами.
"Пострадавшие при взрыве в Астрахани подростки остаются в состоянии средней тяжести", "Умер пострадавший при взрыве в Чегеме ребенок", "Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Тбилиси".
12 декабря 2019, 21:55
-
Мусорный оператор Кабардино-Балкарии оштрафован за нарушения
Компания «Экологистика» получила 490 тысяч рублей в качестве штрафа за несоблюдение законодательства по обращению с отходами в Урванском районе Кабардино-Балкарии.
12 декабря 2019, 20:58
-
Жительница Геленджика проиграла суд по делу об убийстве мужа
Краснодарский краевой суд отказался смягчить приговор получившей восемь лет колонии за убийство супруга жительнице Геленджика Кристине Шидуковой, чьи действия ее сторонники требовали признать вынужденной самообороной.
12 декабря 2019, 20:29
-
Пользователи YouTube потребовали освободить автора видеосъемки у резиденции Кадырова
Ислам Нуханов, задержанный после публикации видеоролика о богатых домах соратников Кадырова, оставлен под стражей на три месяца. ФСБ начала проверку заявления жены Нуханова на фоне поступающих ей угроз, а пользователи YouTube потребовали освободить задержанного.
12 декабря 2019, 19:38
-
Судьи Верховного суда Грузии назначены вопреки протестам
Депутаты на фоне протестных акций у здания парламента и в зале заседаний утвердили 14 кандидатов на бессрочные должности судей Верховного суда. Утвержденный депутатами состав судей представляет угрозу правосудию, заявили неправительственные организации.
12 декабря 2019, 18:39
-
Осужден участник митинга в Магасе Рамазан Гагиев
Суд на Ставрополье приговорил к четырем месяцам колонии-поселения ингушского активиста Рамазана Гагиева, ударившего бойца Росгвардии на митинге. Активист признал свою вину и заявил, что раскаивается.
-
12 декабря 2019, 19:38
Судьи Верховного суда Грузии назначены вопреки протестам
-
12 декабря 2019, 18:00
Активистов лишили офиса после пикетов в Элисте
-
12 декабря 2019, 15:291
Чеченские ученые заступились за Кадырова в споре с Сокуровым
-
12 декабря 2019, 14:33
Заседание парламента Грузии прервано после акции протеста
-
12 декабря 2019, 12:15
Задержаны 12 участников акции у парламента Грузии
-
12 декабря 2019, 07:591
Полиция в Баку пресекла акцию пострадавших от пожара предпринимателей
-
12 декабря 2019, 21:55
Мусорный оператор Кабардино-Балкарии оштрафован за нарушения
-
12 декабря 2019, 20:58
Жительница Геленджика проиграла суд по делу об убийстве мужа
-
12 декабря 2019, 18:39
Осужден участник митинга в Магасе Рамазан Гагиев
-
12 декабря 2019, 17:17
Суд отказался смягчить приговор Миясат Киталаевой
-
12 декабря 2019, 16:46
Ника Мелия лишен депутатского мандата
-
12 декабря 2019, 16:12
Четыре жительницы Дагестана заподозрены в сделке по продаже ребенка
-
12 декабря 2019, 13:28
Четвертый с начала года архитектор из Ростовской области заподозрен в превышении полномочий
-
12 декабря 2019, 09:22
Азербайджан заявил об обстреле приграничного села
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
12 декабря 2019, 21:55
Мусорный оператор Кабардино-Балкарии оштрафован за нарушения
-
12 декабря 2019, 20:58
Жительница Геленджика проиграла суд по делу об убийстве мужа
-
12 декабря 2019, 16:031
Огтай Гюльалиев
-
05 декабря 2019, 17:19
BERG...man TbilisiМолельные комнаты на стадионах - толерантность и "многонационалия" или мутность и сюсюканье ? 40
-
25 ноября 2019, 12:55
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Реформа похоронного обряда в Адыгее: за или против?" Онлайн-дискуссия на Кавказском Узле 28 ноября в 19.00. 3
-
19 ноября 2019, 11:30
BERG...man TbilisiОтец Хабиба: "у меня есть одна жена, вторая намечается, третья.. не знаю" - и Россия Путина 52
-
17 ноября 2019, 11:37
BERG...man TbilisiУрбанизация - Россия (Сев. Кавказ) и Кавказ Южный 83
-
15 ноября 2019, 16:05
BERG...man TbilisiО Стамбуле - Константинополе - Царьграде - овладей Россия этим городом? 64
-
11 декабря 2019, 11:112
Первая чеченская война (1994-1996): кратко о главных событиях
-
11 декабря 2019, 10:053
Как начиналась первая чеченская кампания (декабрь 1994)
-
12 декабря 2019, 10:18Здравствуйте, я обманутый дольщик Нижнего Тагила
-
11 декабря 2019, 19:11В центре Майкопа будет открыт постамент, посвященный творчеству Евгения Шварца
-
11 декабря 2019, 05:17В Национальном музее республики Дагестан открыт археологический зал
-
10 декабря 2019, 13:31Лекция «Ислам в России: итоги 30 лет развития» пройдет 13 декабря
-
09 декабря 2019, 16:31Началась акция черкесских активистов "Благотворительный календарь - 2020"
-
11 декабря 2019, 12:22
В ноябре 2019 года на Северном Кавказе не было зафиксировано жертв вооруженного конфликта
-
10 декабря 2019, 13:00
В октябре 2019 года жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе зафиксировано не было