Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дагестане

12 декабря 2019, 21:19

Двое детей и двое взрослых госпитализированы после взрыва газа в жилом доме в пригороде Хасавюрта.

Взрыв газа произошел в населенном пункте Винсовхозный в двухэтажном частном доме. После взрыва начался пожар, который был потушен, сообщили в экстренных службах.

"Произошел взрыв газовоздушной смеси на первом этаже двухэтажного частного жилого дома. Пострадали четыре человека, в том числе двое детей", - цитирует сегодня представителя экстренных служб РИА "Новости".

Пострадавшие госпитализированы в Центральную городскую больницу Хасавюрта. Дом частично разрушен, пишет со ссылкой на представителя регионального МЧС РИА "Дагестан".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в ноябре два человека пострадали при взрыве газа в квартире жилого многоэтажного дома в Махачкале. Женщина и мужчина были госпитализированы с ожогами.