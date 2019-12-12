Верховный суд России. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://www.memo.ru/

12 декабря 2019, 17:17

Суд отказался смягчить приговор Миясат Киталаевой

Верховный суд России сегодня оставил в силе приговор жительнице Дагестана Миясат Киталаевой, осужденной на 13 лет колонии по делу о похищении людей боевиками.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Киталаеву к 13 годам колонии общего режима, признав ее участницей незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества и террористической организации. Киталаева также признана виновной по статьям о разбое, похищении человека и незаконном ношении оружия.

Защита обжаловала приговор, однако коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России оказалась удовлетворить апелляцию, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе Верховного суда. "Приговор по данному делу был оставлен без изменения", - сообщил представитель суда.

Согласно данным картотеки на сайте Верховного суда России, жалоба на приговор Миясат Киталаевой поступила 13 ноября. Комментариями Миясат Киталаевой и ее представителей относительно решения суда "Кавказский узел" не располагает.

По версии обвинения, в феврале 2016 года Миясат Киталаева вступила в ряды боевиков в Табасаранском районе и участвовала в похищении двух жителей села Джули. Вооруженная группа, которая совершила нападение, входила в состав запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", считает обвинение. Защита заявила, что Киталаева познакомилась в интернете с молодым человеком, который предложил ей выйти замуж, но увез в лес к боевикам, где удерживал против воли. Киталаева заявила о давлении со стороны следователя и силовиков.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Потерпевший по делу Миясат Киталаевой рассказал о нападении на его дом", "Невеста боевика частично признала вину по делу о нападении в Дагестане", "Жительница Дагестана обвинена в причастности к боевикам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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