Слова Алханова подчеркнули пренебрежение чеченских чиновников к санкциям США

12 декабря 2019, 10:38

Предложение главы МВД Чечни Руслана Алханова включить в санкционный список США всех чеченских полицейских демонстрирует его преданность Рамзану Кадырову, который также находится под санкциями, предположили местные жители. Пользователи Instagram с иронией отозвались о санкциях Госдепартамента.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря глава МВД по Чечне Руслан Алханов отреагировал на санкции США против начальника грозненского УМВД Аслана Ирасханова, предложив Госдепартаменту включить в санкционный список всех чеченских полицейских.

10 декабря Госдепартамент США внес Аслана Ирасханова в санкционный список, посчитав его причастным к грубым нарушениям прав человека, в том числе внесудебным казням в Чечне. Санкционный "список Магнитского" создает последствия для чиновников и нарушителей прав человека в любой стране, лишая их права на въезд в США и доступа к американским финансовым учреждениям.

Окружение Рамзана Кадырова не воспринимает всерьез санкции Госдепартамента США, указали после заявления Руслана Алханова некоторые жители Чечни. "Наоборот, это работает на их имидж и повышает статус в глазах руководства республики", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник одной из НПО Чечни Умар.

"Включение в санкционный список американского Госдепа окружением Рамзана (Кадырова) воспринимается скорее с иронией, чем с негативом. Более того, для них честь попасть под санкции, как их шеф", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" житель Чечни Аслан.

В мае Рамзан Кадыров объявил, что каждый из его приближенных "огорчен тем, что его нет в списках, состряпанных США". Это заявление прозвучало после того, как в обновленный "список Магнитского" были внесены бывший командир батальона "Север" Руслан Геремеев, которого связывали с убийством Бориса Немцова, отряд СОБР "Терек" и командир "Терека" Абузайд Висмурадов. Самого Рамзана Кадырова Минфин США внес в "список Магнитского" 20 декабря 2017 года, назвав его ответственным за внесудебные казни, пытки и другие нарушения прав человека в Чечне.

Под заявлением Руслана Алханова, размещенном 11 декабря на странице МВД по Чечне в Instagram, опубликован, по состоянию на 10.35 мск, 31 комментарий. Авторы многих из них сочли почетным включение в санкционный список. "Это должно быть честью, что включили в санкции", - написал, в частности, mayrbek_004_.

В Instagram-сообществах eldit_net и "ЧП/Чечня", насчитывающих 158 тысяч и 87,4 тысячи подписчиков, заявление министра, опубликованное 11 декабря, набрало соответственно 51 и 31 комментарий. Авторы некоторых из них иронически отозвались о санкциях Госдепа.

"Да чего мелочиться, давайте всю Чечню уже", - написал, в частности, _mmm456. "Меня тоже включите в санкции, я из Чечни никуда все равно не собираюсь", - предложил pirat9595.

Напомним, что в мае Руслан Алханов уже озвучивал предложение включить весь личный состав своего министерства в санкционный список США вслед за Висмурадовым, Геремеевым и отрядом "Терек". "Решение Госдепа вынуждает нас обратиться ко всем международным правозащитным организациям с просьбой не допустить дискриминации, исключить избирательный подход, защитить наши права и способствовать включению в этот «список» всех сотрудников МВД по Чеченской Республике", - заявил тогда глава МВД по Чечне.

Санкции США неспособны создать проблемы Рамзану Кадырову, а его популярность в России и на Ближнем Востоке их-за американских санкций может только возрасти, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Поводом для включения Кадырова и Ирасханова в "список Магнитского" стала опубликованная в июле 2017 года "Новой газетой" информация о том, что в январе того же года в Чечне были казнены без суда 27 человек. 31 августа 2018 года 15 стран ОБСЕ потребовали от российских властей отчета о расследовании нарушений прав человека в Чечне, в том числе и внесудебной казни 27 человек.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Инакомыслие в Чечне". Также на "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" размещена биография Рамзана Кадырова.