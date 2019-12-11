Пользователей соцсети возмутило состояние детской больницы в Нальчике

11 декабря 2019, 23:21

Пациенты Республиканской детской клинической больницы в Нальчике вынуждены лечиться в палатах со ржавыми батареями и ветхими окнами, указали пользователи Instagram.

Фото палаты в детской больнице в Нальчике было опубликовано в 10 декабря в паблике patriot_nalchik в соцсети Instagram, который насчитывает 82,4 тысячи подписчиков. На фото видна батарея с облезшей краской, часть старой оконной рамы и подоконник. "От подписчика. Детская палата, больница в Дубках. В этой палате сейчас лежат дети, маленькие дети", - говорится в аннотации к фото. По данным на 23.00 мск сегодня фото набрало 488 отметок нравится, его прокомментировали 80 пользователей.

"Я представляю, как с окон дует", - написал пользователь raduga_puteshestvyi_07.

Пользователь elena07070707 предположила, что это отделение неврологии. "Ужасное", - написала она.

"Похоже на ларингитное отделение" - считает пользователь oxana_i_vse. "В прошлом году мой ребёнок подхватил там кишечную инфекцию, мало того, что антисанитария, так ещё и проходной двор", - пожаловалась она.

"Там легче ещё чем-то заболеть, нежели выздороветь", - согласилась с ней kefgert.

"Два года назад лежали там с ребенком, как вспомню волосы дыбом", - поделилась пользователь mil.ka__244.

"Приносим свои извинения и хотим объяснить данную ситуацию [...] ремонт планируется провести весной 2020 г. Это позволит нам внедрить высокотехнологичную медицинскую помощь, повысить доступность современных медицинских технологий", - прокомментировала фото Республиканская детская клиническая больница со своей официальной страницы в соцсети rdkb_nalchik. В сообщении указывается, что ремонт Республиканской детской клинической больницы обсуждался на встрече главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с Владимиром Путиным.

"Попросил Президента о содействии по вопросу капитального ремонта нашего основного детского лечебного учреждения - Республиканской детской клинической больницы", - написал 23 июля на своей странице в Facebook Казбек Коков.

"Ремонт в больнице идёт поэтапно с 2013 года. Практически все отделения уже отремонтированы. Этим летом ремонтировалась поликлиника, полностью отремонтировано бывшее здание перинатального центра, где теперь открыты 4 новых отделения и диагностическое отделение с компьютерным томографом", - отчитался в комментарии под фото Минздрав Кабардино-Балкарии. "Отделение, которое видим на фото, тоже обязательно будет отремонтировано", - пообещало ведомство со своей официальной страницы kbrminzdrav в Instagram.

Ответы министерства и больницы вызвали еще большее возмущение пользователей. "Ну до главного масштабного ремонта можно хотя бы батареи покрасить? Такую антисанитарию у себя дома допустили бы?", - написала пользователь asiiatgocha.

"Наверное лучше полмиллиона потратить на салюты в новом году Салют для вас важнее, чем детское здоровье.", - критически заметил пользователь dianazhemukhova9. При этом он считает, что "лучше на эти деньги отремонтировать детские больницы".

Мэрия Нальчика разместила в интернете лот «Организация и проведение праздничного салюта, посвященного встрече Нового года». Источником финансирования выступает городской бюджет. Победитель аукциона предложил организовать салют за 495 тысяч рублей, написал 20 ноября «Регион online».

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре пользователи Instagram раскритиковали условия в отделении травматологии Баксанской больницы, указав на дыры в линолеуме, трещины на стенах и заклеенные скотчем окна. Минздрав Кабардино-Балкарии ответил на возмущения в соцсети тем, что ремонт в отделении только начался.