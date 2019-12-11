Озвучена версия смерти ребенка в детсаду в Астраханской области

11 декабря 2019, 22:33

Ребенок в детском саду в городе Камызяк умер от острой респираторной вирусной инфекции, привел сегодня предварительные данные Следком.

Как писал "Кавказский узел", двухлетняя девочка умерла 9 декабря в одном из детских садов Астраханской области, следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

"9 декабря в одном из детских садов Камызяка скончалась двухлетняя девочка. Ребенок не проснулся после обеденного сна. Воспитатели оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время установлена предварительная причина смерти - острая респираторная вирусная инфекция", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

По данным ведомства, следователи назначили ряд экспертиз, "по результатам проверки будет принято процессуальное решение".