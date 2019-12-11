11 декабря 2019, 22:33

Озвучена версия смерти ребенка в детсаду в Астраханской области

Ребенок в детском саду в городе Камызяк умер от острой респираторной вирусной инфекции, привел сегодня предварительные данные Следком.

Как писал "Кавказский узел", двухлетняя девочка умерла 9 декабря в одном из детских садов Астраханской области, следователи начали проверку обстоятельств инцидента.

"9 декабря в одном из детских садов Камызяка скончалась двухлетняя девочка. Ребенок не проснулся после обеденного сна. Воспитатели оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой медицинской помощи. В настоящее время установлена предварительная причина смерти - острая респираторная вирусная инфекция", - сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

По данным ведомства, следователи назначили ряд экспертиз, "по результатам проверки будет принято процессуальное решение".

Примечание:

"Воспитанники детсада отравились в Калмыкии", "Ребенок умер после падения с балкона отеля в Сочи", "Директор детсада в Чечне обвинена в гибели ребенка".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

11 декабря 2019, 21:40

11 декабря 2019, 21:16

11 декабря 2019, 20:41

11 декабря 2019, 20:27

11 декабря 2019, 20:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи