Два кубанских силовика обвинены в фабрикации уголовного дела

10 декабря 2019, 20:47

Участковые полиции предстанут перед судом по обвинению в фальсификации уголовного дела о наркотиках жителя станицы Староминской.

По версии следствия, во время проведения в районе оперативно-профилактического мероприятия по выявлению наркопреступлений «Мак» августе 2018 году двое участковых заставили 51-летнего жителя станицы Староминской собрать марихуану. Они привезли него на служебной машине к лесополосе и дали указание сорвать дикорастущую коноплю и положить листья растения в пакет, утверждают следователи. Затем, по версии следствия, силовики оставили местного жителя одного на дороге, чтобы он ожидал приезда сотрудников полиции и понятых.

Прибывшие на место полицейские, которые не были в курсе махинаций участковых, задержали местного жителя и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о незаконным приобретении и хранении без цели сбыта наркотических растений в значительном размере, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Однако прокуратура не нашла в его действиях состава преступления и дело было прекращено, говорится в сообщении.

Участковые обвиняются по статье о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), дело направлено в суд, сообщила прокуратура. Отметим, санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что краснодарский врач-нарколог Николай Каклюгин был задержан вечером 19 октября 2018 года в аэропорту Ростова-на-Дону, когда прилетел из Омска. У него был найден пакет с наркотиками. Родственники Каклюгина считают, что наркотики ему подбросили. В октябре прокурор попросил суд на 10 лет лишить свободы Каклюгина. Задержанная в в Ростове-на-Дону полковник МВД Наталья Разумная заявила, что ее бывшие коллеги сфальсифицировали дело Каклюгина.