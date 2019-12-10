Полицейская машина. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

10 декабря 2019, 20:47

Два кубанских силовика обвинены в фабрикации уголовного дела

Участковые полиции предстанут перед судом по обвинению в фальсификации уголовного дела о наркотиках жителя станицы Староминской.

По версии следствия, во время проведения в районе оперативно-профилактического мероприятия по выявлению наркопреступлений  «Мак»  августе 2018 году двое участковых заставили 51-летнего жителя станицы Староминской собрать марихуану. Они привезли него на служебной машине к лесополосе и дали указание сорвать дикорастущую коноплю и положить листья растения в пакет, утверждают следователи. Затем, по версии следствия, силовики оставили местного жителя одного на дороге, чтобы он ожидал приезда сотрудников полиции и понятых.

Прибывшие на место полицейские, которые не были в курсе махинаций участковых, задержали местного жителя и возбудили в отношении него уголовное дело по статье о незаконным приобретении и хранении без цели сбыта наркотических растений в значительном размере, сообщила сегодня прокуратура Краснодарского края на своем сайте. Однако прокуратура не нашла в его действиях состава преступления и дело было прекращено, говорится в сообщении.

Участковые обвиняются по статье о превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ), дело направлено в суд, сообщила прокуратура. Отметим, санкции статьи предусматривают до четырех лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что краснодарский врач-нарколог Николай Каклюгин был задержан вечером 19 октября 2018 года в аэропорту Ростова-на-Дону, когда прилетел из Омска. У него был найден пакет с наркотиками. Родственники Каклюгина считают, что наркотики ему подбросили. В октябре прокурор попросил суд на 10 лет лишить свободы Каклюгина. Задержанная в в Ростове-на-Дону полковник МВД Наталья Разумная заявила, что ее бывшие коллеги сфальсифицировали дело Каклюгина. 

Примечание:

"Двое кубанских силовиков оказались под судом за избиение задержанного", "Правозащитники убедили Следком возобновить дело о смерти жителя Анапы", "Следователь наказан за отказы расследовать избиение сочинца".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

10 декабря 2019, 21:36

10 декабря 2019, 21:09

10 декабря 2019, 19:58

10 декабря 2019, 19:53

  • Жительница Волгоградской области заявила о голодовке сына в колонии

    Никита Котляров объявил голодовку в лечебно-исправительном учреждении Урюпинска, протестуя против издевательств и требуя медицинской помощи, рассказала его мать Светлана Котлярова. Молодой человек отказывался от пищи в течение двух дней, вся необходимая медпомощь ему оказывается, сообщили в УФСИН Волгоградской области.

10 декабря 2019, 18:54

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи