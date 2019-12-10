10 декабря 2019, 21:09

Сотрудницы стройнадзора Астраханской области осуждены за взятку и подлог

Специалисты региональной службы строительного надзора Екатерина Скокова и Альбина Фаизова признаны виновными в служебном подлоге и получении взятки от замдиректора стройфирмы.

Судом установлено, что специалист службы строительного надзора Астраханской области Альбина Фаизова получила от заместителя гендиректора строительной фирмы взятку в размере 300 000 рублей за положительное заключение о соответствии построенного жилого многоквартирного дома требованиям техрегламентов и проектной документации. Другой специалист ведомства Екатерина Скокова потребовала от замдиректора этой же фирмы 400 тысяч рублей за положительное заключение по другому объекту, сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Сотрудницы стройнадзора признаны виновными по п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК России (получение взятки в крупном размере, служебный подлог). Екатерине Скоковой назначен штраф в размере 3,5 миллиона рублей с лишением права занимать определенные должности на госслужбе сроком на 5 лет. Альбина Фаизова приговорена к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы условно с лишением права в течение 4 лет занимать должности на госслужбе, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что следователи заподозрили замминистра строительства Астраханской области Тамару Бровину в превышении полномочий на посту главы управления в администрации Астрахани. Она подозревается в том, что одобрила фирме для возведения многоуровневой парковки выделение земли, на которой строительство запрещено, сообщило сегодня следствие. 

Примечание:

"Замглавы Минстроя Астраханской области получил срок по делу о взятке", "Астраханская чиновница осуждена за получение взяток на миллион", "Глава правительства Астраханской области ушел в отставку".

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