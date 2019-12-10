Глава ростовской страховой компании осужден за обман 1400 клиентов

10 декабря 2019, 16:31

Суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к реальному сроку бывшего руководителя страховой компании "Союз-Жизнь" Андрея Волкова, признав его виновным в хищении более 422 миллионов рублей. Потерпевшим полностью возмещен ущерб.

Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону назначил Андрею Волкову 4,5 года в колонии-поселении по статьям о мошенничестве в сфере предпринимательства и злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. "Приговором суда с Волкова также взыскан ущерб в пользу потерпевших в полном объеме", - уточнили в пресс-службе.

Компания "Союз-Жизнь" была признана банкротом в августе 2015 года. Большинство из более чем 1400 пострадавших - сотрудники ростовского вертолетного производственного комплекса "Роствертол", которые были застрахованы по договорам накопительного страхования жизни и здоровья. По данным следствия, руководство страховой компании намеренно довело ее до банкротства, раздавая кредиты подконтрольным коммерческим структурам и заключая фиктивные сделки с ценными бумагами, драгоценными металлами и недвижимостью, со ссылкой на областное управление ФСБ сообщил 15 октября 2018 года "Коммерсант".

Дело в отношении Волкова рассматривалось с октября 2018 года, следует из картотеки на сайте суда.

Ростовский вертолетный производственный комплекс "Роствертол" входит в холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" и производит гражданские и военные вертолеты серии "Ми".

На сайте "Росвертола" к 16.31 мск 10 декабря не появилось комментариев относительно приговора Андрею Волкову. У ростовской страховой компании "Союз-Жизнь" нет действующего сайта.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 13 ноября сотрудники полиции в Ростовской области задержали бывшего председателя правления "Донхлеббанка" по подозрению в мошенничестве с деньгами вкладчиков. В причастности к хищениям заподозрен также начальник службы безопасности банка.