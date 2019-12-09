Два контрактника осуждены за похищение человека на Кубани

09 декабря 2019, 13:15

Суд приговорил к длительным срокам двух контрактников воинской части в Новороссийске и жителя Карачаево-Черкесии, похитивших человека в Геленджике и вымогавших у него деньги.

Новороссийский гарнизонный военный суд назначил военнослужащим Антону Ефремову и Магомеду Байранбекову 10 и 9 лет заключения соответственно. Житель Карачаево-Черкесии Александр Имамеев осужден на 10 лет, с учетом более раннего приговора Карачаевского городского суда по другому делу. Они признаны виновными по статьям о похищении человека, вымогательстве, угоне автомобиля и незаконном хранении боеприпасов, сообщило сегодня на своем сайте военное следственное управление.

Согласно приговору, в ноябре 2018 года рядовой Антон Ефремов, ефрейтор Магомед Байранбеков, а также трижды судимый Александр Имамеев вошли в состав группы, организованной гражданином Узбекистана Исроилхоном Болтаевым. По данным следствия, Болтаев решил отнять деньги у своего соотечественника, проживавшего в Геленджике. Ефремов и Имамеев схватили этого человека возле его дома и вывезли в лесополосу у поселка Светлого. Сначала у похищенного вымогали два миллиона рублей, а затем, убедившись, что у него нет таких денег, - 300 тысяч. В результате потерпевший, опасаясь расправы, отдал похитителям банковскую карту, с которой те обналичили 150 тысяч рублей.

Александр Имамеев был задержан в мае. У Байранбекова при обыске были найдены 45 патронов к нарезному огнестрельному оружию, ручная осколочная граната, а также боевой и учебный запалы к гранате, которые, по данным следствия, он приобрел совместно с Ефремовым. Болтаеву удалось скрыться, он объявлен в международный розыск, сообщила пресс-служба главного военного следственного управления Следкома.

Приговор был оглашен 4 декабря, он может быть обжалован, говорится на сайте Новороссийского гарнизонного военного суда. На сайте Минобороны России к 13.15 мск 9 декабря не появилось комментариев относительно приговора военнослужащим.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре Южный окружной военный суд признал военнослужащего Никиту Чугунова виновным в разбое и убийстве жителя Сочи. Чугунов приговорен к 18 годам колонии строгого режима.