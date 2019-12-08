Пустые трибуны во время футбольного матча "Спартак" - "Ростов". Фото: скриншот со страницы FC Spartak Moscow в Twitter https://twitter.com/fcsm_official/status/1203724384466325504

08 декабря 2019, 21:30

Болельщики "Ростова" и "Сочи" поддержали акцию протеста фанатов

Футболисты ФК "Ростов" обыграли в матче 19-го тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" со счетом 4:1. Через 30 минут после начала игры часть болельщиков обеих команда покинула трибуны, протестуя против массовых задержаний футбольных фанатов в Санкт-Петербурге. К акции протеста присоединились также болельщики "Сочи" и "Рубина". 

Матч, прошедший сегодня на московском стадионе "Открытие Арена", начался в 19.00 и закончился в 20.53 мск со счетом 1:4 в пользу гостей.

Первый гол на 20-й минуте забил полузащитник "Ростова" Бактиёр Зайнутдинов. На 52-й минуте преимущество гостей удвоил Хорен Байрамян. Третий гол "Спартак" пропустил на 79-й - отличился защитник ростовчан Дмитрий Чистяков. Москвичи сумели сократить отставание лишь на 81-й минуте усилиями парагвайского хавбека Мельгарехо. Всего через минуту вновь отличился Зайнутдинов, установив окончательный счет в поединке. 

По итогам 19 туров РПЛ "Ростов" набрал 34 очка и поднялся на третью строчку турнирной таблицы. В следующем туре, который состоится 1 марта, ростовская команда на выезде сыграет с грозненским "Ахматом".

На 30-й минуте поединка активные болельщики "Спартака" начали покидать трибуны в рамках акции протеста против массовых задержаний фанатов в Санкт-Петербурге. 

"Болельщики покинули трибуны в рамках акции в знак протеста против массовых задержаний фанатов в прошлые выходные в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ФК "Спартак".

Скриншот со страницы @fcrk в Twitter https://twitter.com/fcrk/status/1203678925441961986Акцию инициировали фанаты "Спартака", ее поддержали болельщики других клубов РПЛ, сообщил "Интерфакс"

По данным спортивного журналиста Василия Конова, часть болельщиков ФК "Ростов" также ушла со стадиона. В своем Telegram-канале он написал, что помимо фанатских секторов, зрители уходили и с центральных трибун, а также из VIP-ложи.

Массовые задержания фанатов "Спартака" произошли 1 декабря в Санкт-Петербурге перед и после матча с "Зенитом". Накануне игры обострилось противостояние спартаковских болельщиков с нападающим "Зенита" и сборной России Артемом Дзюбой, который раньше выступал за московский клуб. Всего в отделениях полиции оказалось около 200 человек, сообщила 7 декабря Meduza. 

Фанаты "Сочи" и казанского "Рубина" также покинули трибуны стадиона во время матча, который состоялся сегодня в Сочи, проинформировал сайт Sports.ru. 

"Болельщики, приехавшие поддержать нашу команду в матче #СочиРубин, покинули свою трибуну на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов РПЛ", - говорится в сообщении на странице "Рубина" Twitter. 

Игра в Сочи закончилась вничью 1:1.

Примечание:

"Поражение "Ахмата" спровоцировало претензии от фанатов и тренера клуба", "Ростов" на выезде проиграл "Тамбову", "Главный тренер "Ахмата" подал в отставку после поражения клуба в Сочи".

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