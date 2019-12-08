Грузинский спортсмен обвинил силовиков в избиении

08 декабря 2019, 20:30

Член сборной Грузии по дзюдо Лаша Бекаури заявил, что его избили сотрудники правоохранительных органов в Тбилиси. В МВД Грузии заявили, что спортсмен был задержан за мелкое хулиганство.

Как заявил Бекаури, силовики задержали его вечером 7 декабря на улице Марджанишвили в Тбилиси и потребовали документы. У спортсмена, возвращавшегося с тренировки, документов при себе не оказалось.

Ситуацию с задержанием Бекаури описал на своей странице в соцсети. Он утверждал, что силовики посадили его в служебную машину и избили, а также угрожали оружием. Отпустили дзюдоиста только сегодня утром. Спустя некоторое время Лаша Бекаури удалил свой пост и начал называть случившееся "недоразумением", пишет сегодня "Новости Грузия".

Факт некорректного обращения со спортсменом подтверждает короткое видео, снятое очевидцами. На записи, продолжительностью в несколько секунд, не видно, что происходило в служебной машине, но слышно, как силовики "используют нецензурные выражения", отмечает издание.

Представители МВД Грузии подтвердили, что спортсмена задерживали вечером 7 декабря за административное правонарушение - неподчинение требованию полицейского и мелкое хулиганство. Несмотря на то, что Бекаури отказался от претензий к силовикам, следственные органы возбудили уголовное дело по факту возможного превышения полномочий полицейскими.