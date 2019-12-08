08 декабря 2019, 20:30

Грузинский спортсмен обвинил силовиков в избиении

Член сборной Грузии по дзюдо Лаша Бекаури заявил, что его избили сотрудники правоохранительных органов в Тбилиси. В МВД Грузии заявили, что спортсмен был задержан за мелкое хулиганство.

Как заявил Бекаури, силовики задержали его вечером 7 декабря на улице Марджанишвили в Тбилиси и потребовали документы. У спортсмена, возвращавшегося с тренировки, документов при себе не оказалось.

Ситуацию с задержанием Бекаури описал на своей странице в соцсети. Он утверждал, что силовики посадили его в служебную машину и избили, а также угрожали оружием. Отпустили дзюдоиста только сегодня утром. Спустя некоторое время Лаша Бекаури удалил свой пост и начал называть случившееся "недоразумением", пишет сегодня "Новости Грузия".

Факт некорректного обращения со спортсменом подтверждает короткое видео, снятое очевидцами. На записи, продолжительностью в несколько секунд, не видно, что происходило в служебной машине, но слышно, как силовики "используют нецензурные выражения", отмечает издание.

Представители МВД Грузии подтвердили, что спортсмена задерживали вечером 7 декабря за административное правонарушение - неподчинение требованию полицейского и мелкое хулиганство. Несмотря на то, что Бекаури отказался от претензий к силовикам, следственные органы возбудили уголовное дело по факту возможного превышения полномочий полицейскими.

Примечание:

"Депутат горсовета Тбилиси заподозрен в сексуальном домогательстве", "Активист "Европейской Грузии" ранен в Тбилиси", "Причиной драки в больнице Батуми назван бытовой конфликт".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

08 декабря 2019, 21:30

  • Болельщики "Ростова" и "Сочи" поддержали акцию протеста фанатов

    Футболисты ФК "Ростов" обыграли в матче 19-ого тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" со счетом 4:1. Через 30 минут после начала игры часть болельщиков обеих команда покинула трибуны, протестуя против массовых задержаний футбольных фанатов в Санкт-Петербурге. К акции протеста присоединились также болельщики "Сочи" и "Рубина". 

08 декабря 2019, 19:06

08 декабря 2019, 18:08

08 декабря 2019, 17:23

08 декабря 2019, 16:22

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи