Пользователи соцсетей усомнились в версии следствия после видео о стрельбе в Красном Сулине

08 декабря 2019, 19:06

Видео с места инцидента в Красном Сулине, где полицейский застрелил мужчину, опровергает версию следствия о том, что полицейский защищался от нападавшего, указали пользователи соцсети.

Как информировал "Кавказский узел", по данным следствия, 3 декабря сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения, а во время составления административного протокола к ним подошел 24-летний мужчина с ножом на поясе, потребовавший отпустить нарушителя. Следователи считают, что в ответ на требование предъявить документы мужчина достал из куртки предмет, похожий на пистолет Макарова, и направил его на инспектора ДПС, в ответ инспектор после предупредительного выстрела в воздух застрелил этого мужчину. Следком пообещал проверить, насколько оправданным было использование табельного оружия.

Видео с камер видеонаблюдения возле места инцидента опубликовано в паблике "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону" "ВКонтакте" 7 декабря. Запись, по состоянию на 18.40 мск 8 декабря, получила 32 648 просмотров, под публикацией оставлено 277 комментариев.

"По версии следствия, молодой человек Александр Б. приехал в Красный Сулин на автобусе из Ростова. Он подошел к сотрудникам ДПС, которые остановили водителя автомобиля недалеко от местной автостанции. Мужчина начал угрожать полицейским, достал предмет, похожий на пистолет Макарова, и направил его в голову сотрудника ДПС, обещая нажать на курок. Полицейские потребовали опустить оружие и сделали предупредительный выстрел в воздух, но нападавший их не послушал. После этого полицейские выстрелили в него несколько раз на поражение, отчего мужчина умер", - говорится в посте.

На размытой и нечеткой видеозаписи, сделанной в темное время суток, видно, как инспектор ДПС в униформе со светоотражающими полосами стоит возле автомобиля и к нему подходит человек в темной одежде. На записи можно разглядеть, что мужчина выставляет вперед руку, но нельзя рассмотреть, что у него в руке. Инспектор отходит назад и оказывается за автомобилем и целится в мужчину из пистолета. Машина почти сразу сдвигается с места, мужчина оказывается напротив инспектора и начинает убегать. Полицейский бежит за ним и уже на бегу стреляет в мужчину, который пытается скрыться.

Преследуемый добегает до ограждения у дороги и пытается перелезть через него, но падает. В этот момент его нагоняет инспектор и снова стреляет, хотя возле упавшего на проезжей части уже остановилась служебная машина. Мужчина перебегает проезжую часть, но на другой стороне дороги падает и больше не двигается.

"Сотрудник полиции потребовал бросить оружие и произвел из своего табельного оружия предупредительный выстрел в воздух. В связи с тем, что мужчина проигнорировал законные требования, полицейский произвел несколько выстрелов на поражение. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался", - описывается ситуация в сообщении следователей.

Пользователи "ВКонтакте" после просмотра видео поспорили о том, стоило ли полицейскому стрелять в убегающего мужчину.

"То есть, когда Александр Б. приставил "предмет, похожий на пистолет Макарова", к голове сотрудника и угрожал "спустить курок", жандармы решили ограничиться требованиями опустить оружие и предупредительным в воздух. А когда Александр Б., судя по всему, плюнув на все или просто передумав заступаться за водителя, решил таки дать деру, [силовики] сочли этот момент идеальным и таким подходящим для стрельбы на поражение. В спину", - написал пользователь Lagkha Koalara.

"Тут, мне кажется, явное превышение должностных полномочий, он (полицейским) сопротивления не оказывал, он начал убегать, поэтому неясно, зачем сотрудник стрелял на поражение, можно было ведь по ногам, чтобы только ранить его. В любом случае у них есть дозоры (камеры, которые полицейские носят на теле, - прим. "Кавказского узла"), где всё записывается, после этого уже станет ясно, был у него пистолет или нож или вообще ничего не было", - отметил Alexey Chernykh.

"Вот и я понять не могу, зачем после такой продолжительной погони, после того как подъехал минимум еще один сотрудник на служебном авто, стрелять убегающему в спину, причем явно уже изнурённому", - согласился с ним Ilya Bantyukov.

"Человек убегает - в него стреляют. Человек падает в попытке бегства - к нему подходят и почти в упор стреляют. Вы че? Какая [...] самооборона?! Это убийство! В каком бы состоянии человек ни был - никто не имеет права отбирать жизнь у другого!" - заявил Vladimir Averin.

"Сначала говорили, что на сотрудника направили оружие, а второй, спасая первого, открыл огонь, но оказывается, за ним гнались... Интересно, правомерно было стрелять на поражение? Почему в ногу нельзя? Или их не учат стрелять?" - рассуждает Alexey Konstantinovich.

"В спину стреляют сами знаете кто. Таким сотрудникам не место в МВД! Также в первом посте написано, что убегавший парень был пьян, а также у него был пистолет, которым он угрожал сотруднику, близкие говорят, что был только нож. Хотелось бы посмотреть на детали следствия. Знаем мы, как сотрудники умеют друг друга прикрывать в случае чего!" - считает Nikita Vladimirovich.

В полиции Красного Сулина корреспонденту "Кавказского узла" ранее заявили, что проверяют правомерность применения оружия сотрудником, и результаты проверки будут известны после тщательного анализа. Аналогичный ответ "Кавказскому узлу" дали в пресс-службе главного управления МВД по Ростовской области.