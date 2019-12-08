Перевод смыслов Корана на русском языке презентован в Махачкале

08 декабря 2019, 10:28

Духовное управление мусульман Татарстана впервые представило книгу "Калям Шариф. Перевод смыслов" на русском языке на VII Конгрессе мусульманских общин Северного Кавказа в Махачкале.

Презентация книги состоялась 7 декабря в Доме дружбы.

Книга "Калям Шариф. Перевод смыслов" на русском языке была представлена впервые в стране, сообщил сегодня со ссылкой на министра по национальной политике и делам религий Дагестана Энрика Муслимова ТАСС. Глава министерства отметил, что она "доступно разъясняет... основный смысл переводимых в ней сур священного Корана". Книга знакомит с "общей структурой священного писания, его смыслами, некоторыми причинами ниспослания аятов Корана", – сказал муфтий. Он также отметил, что на татарском языке книга была презентована в Москве в октябре этого года.

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин рассказал, что работа над книгой велась семь лет, с 2012 года, над ней трудилось более 40 человек, в том числе и дагестанские ученые. Он также отметил, что в большинстве аналогичных переводов Корана были недостатки: "неточности, а также изобилие заимствований в них из церковно-славянского языка", приводит его слова РИА "Новости".

Этот труд "можно считать наиболее удачным вариантом передачи смысла текста Благородного Корана на русский язык", – приводятся слова председателя Муфтията Дагестана Абдуллы Салимова на сайте Islam.

Советник муфтия Татарстана по информационной политике, директор издательского дома "Хузур" Ришат Хамидуллин отметил, что это издание - презентационный вариант. "В дальнейшем мы планируем издавать в нескольких форматах, в том числе в карманном", - сказал он. Кроме того, по словам Хамидуллина, готовится аудиоверсия книги и планируется ее мобильное приложение.

"Кавказский узел" также писал, что в январе прокуратура потребовала признать книгу с толкованием Корана Абд ар-Рахманом ас-Саади в переводе Эльмира Кулиева экстремистской. Эта книга была в числе материалов, изъятых в молельном доме религиозной группы "Джамаат Красный Пахарь" в Самаре. 21 января Красноглинский райсуд Самары в третий раз начал рассмотрение дела по иску прокуратуры. Защита книгоиздателей заявила об абсурдности подозрений в экстремизме. Запрет признавать тексты священных книг экстремистскими материалами должен распространяться на толкования и переводы священных писаний, считают юристы. Толкование или перевод Корана невозможно рассматривать вне контекста священной книги, пояснили исламоведы.

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