07 декабря 2019, 21:04
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Тбилиси
Пострадавшие в результате взрыва на автозаправочной станции в столице Грузии госпитализированы.
По данным МВД, на территории автозаправочной станции (АЗС) сегодня произошел взрыв, а затем пожар. Загорелся магазин, действующий при заправке, огонь тушили 45 пожарных, сообщили в ведомстве.
В результате взрыва пострадали один несовершеннолетний, одна женщина и трое мужчин. Они получили ожоги разной степени тяжести. Всех пострадавших бригады "скорой помощи" доставили в лечебные учреждения Тбилиси, пишет со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии "Интерфакс".
В ведомстве также сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов).
"Кавказский узел" ранее писал о взрыве 19 октября в 16-этажном доме в тбилисском районе Надзаладеви. Были госпитализированы четыре человека. Один пострадавший позднее умер в больнице.
"Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в Тбилиси", "Семь человек пострадали при взрыве в Кутаиси", "Восемь человек госпитализированы после взрыва в Тбилиси".
07 декабря 2019, 20:05
-
Все задержанные по делу об убийстве Эльджаркиева арестованы
Басманный суд Москвы арестовал еще четверых задержанных по делу об убийстве главы ингушского Центра "Э" Ибрагима Эльджаркиева.
07 декабря 2019, 19:08
-
Театрализованная акция в поддержку Сидорова и Мордасова прошла в Ростове-на-Дону
Активисты на митинге-флэшмобе в Ростове-на-Дону выступили в поддержку узников совести и против репрессий. Они разыграли сценку задержания Владислава Мордасова и Яна Сидорова и суда над ними с участием присяжным.
07 декабря 2019, 18:06
-
Власти Ставрополья начали поиск новой площадки для химзавода
После отказа от строительства завода по производству нитроцеллюлозы в Лермонтове власти Ставропольского края начали поиск новой площадки для предприятия, сообщил глава региона. Озвученное ранее предложение о строительстве химзавода в Невинномысске вызвало споры жителей этого города.
07 декабря 2019, 17:07
-
Двое полицейских пострадали при ДТП в Дагестане
Полицейские были доставлены в больницу после автоаварии с патрульными машинами в Махачкале.
07 декабря 2019, 16:08
-
Жители заблокированных сел Дагестана заявили о бездействии властей
На засыпанной камнепадом дороге в Гунибском районе не ведутся никакие работы, пожаловались местные жители. Обвалы на трассе продолжаются.
-
07 декабря 2019, 08:17
Грозненцы пожаловались на регулярные отключения воды
-
07 декабря 2019, 02:441
Суд оставил под арестом сочинских Свидетелей Иеговы*
-
07 декабря 2019, 00:46
Родных астраханского капитана возмутил приговор суда
-
06 декабря 2019, 23:50
Новая серия обысков по делу Эльджаркиева начата в Ингушетии
-
06 декабря 2019, 19:313
Пять Свидетелей Иеговы* оставлены под арестом в Волгограде
-
06 декабря 2019, 14:14
Задержаны шесть подозреваемых по делу об убийстве Эльджаркиева
-
07 декабря 2019, 20:05
Все задержанные по делу об убийстве Эльджаркиева арестованы
-
07 декабря 2019, 17:07
Двое полицейских пострадали при ДТП в Дагестане
-
07 декабря 2019, 16:08
Жители заблокированных сел Дагестана заявили о бездействии властей
-
07 декабря 2019, 16:031
Нагорный Карабах обвинил Азербайджан в 130 обстрелах за неделю
-
07 декабря 2019, 15:56
Арестованы двое обвиняемых по делу об убийстве Эльджаркиева
-
07 декабря 2019, 14:45
Жители Ставрополья поддержали идею о выходном 31 декабря
-
07 декабря 2019, 11:45
Азербайджан заявил об обстрелах армянскими снайперами
-
06 декабря 2019, 16:161
Число составленных на "Мемориал" протоколов достигло 28
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
07 декабря 2019, 20:05
Все задержанные по делу об убийстве Эльджаркиева арестованы
-
07 декабря 2019, 19:08
Театрализованная акция в поддержку Сидорова и Мордасова прошла в Ростове-на-Дону
-
06 декабря 2019, 23:491
Зелимхан Хангошвили
-
06 декабря 2019, 15:45
BERG...man TbilisiПосол Украины: Грузии нужно искать ни немецкую или американскую, а грузинскую модель. А Украина свою - нашла? 49
-
06 декабря 2019, 12:20
BERG...man TbilisiЖуков- экстремизм? Кровавая гэбня - импотенция? Запад - Грузия. И о совр. Ульрике Майнхоф, которой- нет 31
-
06 декабря 2019, 08:53
BERG...man TbilisiВ Грузии задержаны еще 11 членов сети, обвиняемых в изготовлении детской порнографии и трафикинге 33
-
05 декабря 2019, 12:20
BERG...man TbilisiСуррогатное материнство - за и против. И по чьей указке "киселевы" выступают против церкви? 28
-
05 декабря 2019, 10:14
BERG...man TbilisiОткровения от Пристайки о России, как гос-ве -террористе и Нормандский формат с улыбочками и единонародом? 40
-
06 декабря 2019, 12:155
Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"
-
04 декабря 2019, 15:032
Мода на извинения: от Чечни до самых окраин
-
05 декабря 2019, 18:01Опрос жителей Дагомыса по созданию поселка городского типа проходит с нарушениями
-
04 декабря 2019, 16:41Глава Миннаца РИ призвал имамов оставить идеи о возвращении Пригородного района
-
01 декабря 2019, 20:33В Сочи собственники не могут оформить купленные квартиры на себя
-
01 декабря 2019, 14:28Незаконные действия полицейских г. Сочи
-
30 ноября 2019, 16:40В Дагестане не выплачивают детские пособия
-
06 декабря 2019, 19:13
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в третьем квартале 2019 года стали 7 человек
-
06 декабря 2019, 17:29
Три человека стали жертвами вооруженного конфликта в III квартале 2019 года в Ингушетии