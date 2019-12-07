Пять человек пострадали при взрыве на АЗС в Тбилиси

07 декабря 2019, 21:04

Пострадавшие в результате взрыва на автозаправочной станции в столице Грузии госпитализированы.

По данным МВД, на территории автозаправочной станции (АЗС) сегодня произошел взрыв, а затем пожар. Загорелся магазин, действующий при заправке, огонь тушили 45 пожарных, сообщили в ведомстве.

В результате взрыва пострадали один несовершеннолетний, одна женщина и трое мужчин. Они получили ожоги разной степени тяжести. Всех пострадавших бригады "скорой помощи" доставили в лечебные учреждения Тбилиси, пишет со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии "Интерфакс".

В ведомстве также сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 240 УК Грузии (нарушение правил безопасности на объектах электро- или теплоэнергии, газа, нефти или нефтепродуктов).

"Кавказский узел" ранее писал о взрыве 19 октября в 16-этажном доме в тбилисском районе Надзаладеви. Были госпитализированы четыре человека. Один пострадавший позднее умер в больнице.