Наиль Муханов (в центре) выходит из зала заседания после оглашения приговора. Астрахань, 6 декабря 2019 года. Фото Алены Садовской для "Кавказского узла"

07 декабря 2019, 00:46

Родных астраханского капитана возмутил приговор суда

При вынесении приговора капитану корабля Наилю Муханову суд в Астрахани не учел показания свидетелей и доводы защиты в его пользу, заявили родственники осужденного. Жена Муханова планирует обжаловать приговор и обратиться в Европейский суд по правам человека.

Как писал "Кавказский узел", сотрудника ФГУП "Росморпорт", капитана судна "Енисей" Наиля Муханова задержали в Астрахани утром 6 февраля, когда он возвращался домой с ночного дежурства. Силовики заявили, что нашли у него тротиловую шашку и боеприпас для гранатометов, которые были скреплены скотчем. Муханов настаивает, что эти вещи ему не принадлежали, что при задержании он был избит, а дело о незаконном обороте боеприпасов и взрывных устройств сфабриковано. Суд в Астрахани 6 декабря назначил ему 2,5 года колонии-поселения.

Суд при вынесении решения не учел доводы защиты, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Дмитрий Розенберг.

"В приговоре приведены доказательства только обвинения, надлежащего анализа доводов защиты не было. Для более детального комментария мне нужно прочитать приговор, а его мы получим только на следующей неделе", - отметил он.

Тетя Муханова Эмет Нургалиева назвала обвинительный приговор "очень несправедливым".

"Наиль Муханов в семь лет лишился отца, в 13 - матери, учился много, стремился к карьерному росту, старался. Всегда работал честно, чужого никогда не брал. Очень хороший семьянин, детей своих любит. Просто невозможно поверить, что он попал в такую историю. И теперь из-за этого испорчена вся карьера", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нургалиева считает, что "его подставили". "Я много раз приходила на суд, и было видно, что люди, которые выступали как свидетели [...] ни на один вопрос ответить не могли, хотя они были непосредственными участниками событий", - сказала она. 

"Он шел домой, к детям. Неужели он будет нести туда бомбу?" - добавила Нургалиева.

"Суд совсем не учел свидетельских показаний в пользу Наиля. Люди, которые его знали, родные, коллеги говорил о нем только хорошее - что он добросовестный, грамотный человек [...] дело сфабриковано - это точно", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" двоюродный брат Муханова Рустам Мустахов.

"Я предполагала, что в любом случае ему дадут срок. Потому что это система, им на людей плевать", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жена осужденного Жаннат Муханова.

"Мы пойдем до конца. Будем подавать апелляцию, кассацию, и будем обращаться в Европейский суд по правам человека, потому что ярлык преступника мы хотим с него снять", - сказала она.

"В этом деле очень много нарушений с самого первого дня [...] Наш адвокат говорит, что у нас большие шансы подать жалобу в Европейский суд по правам человека", - рассказала Муханова. Она уверена, что ее муж невиновен. "Он даже в суде говорил, что готов пройти детектор лжи [...] Я абсолютно уверена в невиновности мужа", - сказала женщина. 

"Дали, конечно, меньше, чем просил прокурор, но нам просто по-человечески обидно. Если бы это был условный срок, наверное, мы бы в какой-то степени даже смирились, закрыли глаза. Ведь он бы смог потом, по истечении какого-то времени, работать по своей специальности", - пояснила она. 

Муханова рассказала, что жалобы на избиение Наиль писал от своего имени. 28 ноября она подала жалобу в прокуратуру, 29 ноября - в Следственный комитет, все ответы должны прийти в СИЗО, пояснила супруга осужденного. "Насколько я знаю, ответа еще не поступило", - сказала она.

Напомним, ранее Муханова рассказала, что супруг пожаловался ей на избиение 18 ноября. Наиль рассказал, что его хватали за волосы и били лицом о какие-то поверхности, по почкам, по голове, по телу и по конечностям. "После этого у моего мужа кружилась голова, его тошнило, началась рвота и он попросил, чтобы его осмотрели врачи", - сказала она. После этого были поданы жалобы в следственный комитет и прокуратуру.

Комментариями стороны обвинения относительно приговора суда Муханову "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Источники сообщили о задержании девяти боевиков в Чечне", "Пять человек заподозрены в подготовке терактов в Чечне и Дагестане", "Правозащитники рассказали об угрозе активизации вооруженного подполья в Чечне".

Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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