Глава управляющей компании обвинен в гибели двух астраханцев

06 декабря 2019, 15:43

Передано в суд дело директора компании, ответственной за состояние дома, где после прорыва трубы с горячей водой погибли два пенсионера.

Как писал "Кавказский узел", в ночь с 13 на 14 февраля 2018 года в одной из квартир в Астрахани, в которой проживали супруги пенсионного возраста - 71-летний мужчина и 78-летняя женщина - прорвало трубу с горячей водой. Утром спасатели обнаружили пенсионеров мертвыми. Экспертиза установила, что они умерли от ожогов. Следователи предположили, что сотрудники УК, обслуживающей дом, отказались вовремя устранить неисправность трубы.

Следствием установлено, что летом 2017 года в квартире на стояке горячего водоснабжения образовалась течь. Сотрудники аварийной службы устранили ее, установив хомут, но не сообщили жильцам о том, что труба предназначена для холодного водоснабжения. "Директор ООО "Центр управления многоквартирными домами" не принял должных мер по устранению неисправности трубы, а также не выслал аварийную бригаду рабочих для ликвидации аварии, что привело к разрыву трубы", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Астраханской области.

Директор ООО "Центр управления многоквартирными домами" обвинен в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 238 УК России). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

Санкции статьи, по которой обвинен директор УК, предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Основной вид деятельности ООО "Центр управления многоквартирными домами" -

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