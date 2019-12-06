Светлоярцы указали на непрозрачность обсуждений реконструкции накопителя отходов

06 декабря 2019, 07:39

Общественные обсуждения проекта реконструкции пруда-накопителя АО "Каустик" прошли формально, а результаты голосования вызывают сомнения, посетовали жители Светлого Яра. Реконструкция предусматривает сокращение воздействия предприятия на окружающую среду, пояснили на "Каустике".

Как писал "Кавказский узел", в январе 2013 года экологи обвинили предприятие "Каустик" в загрязнении водоемов ртутью, обнаружив существенные превышения ее содержания по отношению к предельной дозе в южном районе Волгограда и Светлоярском районе. На протяжении многих лет "Каустик" фактически не принимает меры по исключению проблем, связанных с размещением ртутьсодержащих отходов на грязной секции №2 пруда-накопителя, заявили экологи. Руководство открытого акционерного общества назвало эти высказывания дезинформацией и заявило, что предприятие сокращает свое техногенное влияния на окружающую среду и проводит различные природоохранные мероприятия.

Жители Светлоярского района Волгоградской области заявили, что считают прошедшие общественные обсуждения, проведенные по проекту реконструкции секции №2 пруда-накопителя АО "Каустик" непрозрачными.

Уведомление о начале общественных обсуждений размещено на сайте администрации Светлоярского района. В нем отмечается, что цель реконструкции -"рекультивация земель, нарушенных при размещении отходов, после ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде". Протокол проведения общественных обсуждений в форме опроса общественного мнения по техзаднию на проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалам оценки воздействия на окружающую среду по объекту "Реконструкция Секции №2 пруда-накопителя АО "Каустик" от 13 ноября также размещен на сайте администрации. Обсуждения прошли с 14 октября по 12 ноября, сведения об обсуждениях опубликовали три СМИ, сказано в нем. Обсуждения признаны состоявшимися, в опросе приняли участие 3290 человек, положительных откликов - 1865, отрицательных - 1364.

"Мы не против "Каустика", но мы хотим, чтобы независимые ученые посмотрели, хороший это проект или плохой прежде, чем принимать такие серьезные решения", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Светлого Яра Ольга Завгороднева.

По ее мнению, это должны быть экологи, химики.

"На протяжении длительного периода времени на пруду складировались химические отходы. Это опасный объект и вмешательства в него вызывают у жителей разумные опасения. Мы просто хотим, чтобы нас не травили, работы были качественные, полноценные и все было изучено, не было допущено ошибок. А, получается, от нас все скрывают. Обсуждений, как таковых, не было. В администрации просто лежали листки опросные. Никто не стремился людям разъяснить, собрать их. Я слышу диаметрально противоположные точки зрения - что проект хороший или что не все там чисто и полезно. Возможность задать вопросы при принятии решений нам не дали", - рассказала Ольга Завгороднева.

В подсчете голосов не было прозрачности, считает местная жительница.

"Голосование закончилось 12 ноября. Мы принесли 1400 листов против проекта, в которых подписи поставили светлоярцы. Мы собрали подписи за три дня. Принесли листы 12 ноября в пять вечера, нам сказали, что еще порядка 500 человек проголосовало, и показали пачку. После 12-го числа мы неделю ждали результатов, нам стали звонить бюджетники, сотрудники администрации, они говорили, что их заставляют голосовать "за", то есть, задним числом. Через неделю оказалось, что в администрации - 1800 человек за проект. Голосовали не понятно кто. О проекте также не объявили жителям Красноармейского района Волгограда", - сказала Ольга Завгороднева.

Пруд находится в пяти километрах от Светлого Яра, отметила активистка. "Этот объект априори опасный", - сказала она, сообщив, что многие жители опасаются за свое здоровье и здоровье своих детей из-за плохой информированности о последствиях реализации проекта.

"Нужно более внятно изучить проект, на нас информация навалилась очень резко, а объем ее большой, - сообщил корреспонденту житель Светлого Яра химик Александр Афонин. - Может быть, там все неплохо. Но с учетом того, что жители напуганы проектом по Кировской свалке и тем, чем это все закончилось, у жителей высокая степень недоверия".

В июле 2017 года началась ликвидация свалки в Кировском районе Волгограда. Отходы начали вывозить на пруд-накопитель синтетических жирных кислот в Светлоярский район. 31 января 2018 года жители Светлого Яра передали в Следком России заявление с требованием разобраться в обстоятельствах переноса, они также через суд потребовали признать, что местные власти не проводили публичных слушаний о переносе свалки, однако в конце июня 2018 года суд встал на сторону властей. Противники переноса свалки неоднократно организовывали акции протеста. Арбитражный суд Волгоградской области 18 июня принял решение о возвращении владельцу пруда-накопителя в Светлом Яре, на который была перевезена свалка. Кто теперь должен завершить ликвидацию пруда, неясно, отметили юристы.

"Осуждения производились непонятным способом. Проект понять тяжело, это понятно, но форма опроса была проведена из рук вон плохо. Я за полдня ознакомления с проектом даже половины не понял, с учетом того, что я химик. Как его могут понять бабушки? Из вида опросных листов вообще было не понятно, за что голосовать. С учетом такого испуга большинство коренных светлоярцев стали голосовать против", - сказал Александр Афонин.

По словам Афонина, в ноябре активисты были на "Каустике", где им "поясняли некоторые позиции". "Негативную позицию я не занимаю, но определенные опасения есть. "Каустик" пытался нас убедить в том, чтобы мы взяли на себя ответственность убедить жителей в безопасности, но с кондачка это невозможно. Мы об опросе-то узнали, когда он подходил к концу, и это насторожило", - отметил он.

Зампред федерального Комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом в Волгограде и Волгоградской области Анатолий Полунин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил жалобу от руководителя депутатской группы "Народные депутаты" Александра Афонина о ситуации в Светлом Яре, в котором он просит проверить законность проведения общественных обсуждений (копия жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Полунин рассказал, что направил жалобы начальнику ГУ МВД по Волгоградской области и областному прокурору по этому поводу.

Полунин просил проверить полученную им информацию от жителей района, что муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений понуждали заполнять опросные листы участников общественных обсуждений без указания даты и с одобрением технического задания на ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду. - Прим. "Кавказского узла") и материалов ОВОС по реконструкции секции № 2 пруда-накопителя АО "КАУСТИК", говорится в заявлении на имя руководителя областного МВД (копия жалобы имеется в распоряжении "Кавказского узла").

В обращении к прокурору от 11 ноября (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Полунин отметил, что "жители обеспокоены тем, что после того, как защитный водный слой, который направлен на блокирование испарения в атмосферный воздух, будет удален, имеющиеся капсулированные шламы будут высыхать, испаряться, выдуваться, особенно в летнее время, что неблагоприятно скажется на здоровье граждан, проживающих в Светлоярском районе и близлежащих районах г. Волгограда".

Там же отмечается, что "сущность процесса ликвидации секции № 2 состоит во взаимной нейтрализации кислотных и щелочных отходов в объеме пруда с образованием нерастворимых солей 3 и 4 классов опасности, их оседанием на дно пруда вместе с неорганическими отходами под защитный слой воды высотой не менее 0,5 м, накоплении нерастворимых солей и осушении локальных участков пруда, ликвидации осушенных участков пруда твердыми промышленными отходами".

АО "Каустик" на своем сайте 4 декабря разместило информацию о том, что жителям представлен проект "улучшения экологической ситуации на прудах-накопителях".

Там сообщается об "очной" встрече специалистов волгоградского "КАУСТИКа" с жителями рабочего поселка Светлый Яр, представителями местных властей, областного комитета природных ресурсов, регионального и муниципального экологических советов, на которой обсудили проект реконструкции второй секции пруда-накопителя.

"Во время обсуждения проекта реконструкции одной из секций пруда-накопителя светлоярцев, представителей местных органов власти и общественных экологов, в первую очередь, интересовали причины проведения модернизации и предполагаемый экологический эффект, - отмечается на сайте. - В настоящее время, в соответствии с действующими нормативами, промышленные отходы предприятия обезвреживаются, утилизируются или размещаются во второй секции пруда-накопителя, при условии поддержания защитного водного слоя (глубиной до четырех метров) с подпиткой биологически очищенной водой. По проекту, который представила авторитетная в этой сфере компания ООО "ПРОФЭКОКОНСАЛТ", предполагается изменить территориальное зонирование секции, в результате чего постепенно, в течение нескольких лет, будет сокращаться площадь поверхности воды, а, значит, уменьшится поверхность "зеркала испарения". Кроме этого, применение новых экологичных методов обезвреживания химических соединений и ряд других конструктивных решений полностью соответствуют требованиям строительных, санитарно-гигиенических, экологических норм и правил законодательства РФ и отвечают критериям наилучших доступных технологий".

"Мы осознаем нашу колоссальную ответственность, которая связана с необходимостью постоянного уменьшения техногенного воздействия предприятия на окружающую среду", - сказал участникам встречи заместитель главного эколога АО "КАУСТИК" Игорь Поддубный.

"Проект реконструкции секции № 2 пруда-накопителя как раз и предусматривает постепенное сокращение этого воздействия. Так, в частности, и перечень, и количество отходов и выбросов в воздух в результате этой реконструкции будут неуклонно сокращаться. На это нацелены и модернизация производства, и весь комплекс природоохранных мероприятий, реализуемых на предприятии", - сообщил он.

В ближайшее время проект реконструкции второй секции пруда-накопителя АО "КАУСТИК" будет направлен на государственную экологическую экспертизу, специалисты предприятия в режиме очного диалога продолжат знакомить жителей Светлоярского района, природоохранные, надзорные ведомства и общественные организации с конкретными мерами по улучшению экологической ситуации на территории, отмечается на сайте "Каустика".

Директор информационного центра "Волгоград-экопресс" Елена Васильева подала 5 декабря иск в суд к администрации Светлоярского района о признании незаконными действий администрации по вопросу регистрации общественной экспертизы проекта.

Месяцем ранее, 5 ноября, было сдано заявление на общественную экспертизу проекта в администрацию Светлоярского района, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" Елена Васильева.

"Такова процедура государственной регистрации. По закону об экологической экспертизе они должны зарегистрировать это заявление в течение семи дней, либо отказать. То есть, если в течении семи дней не отказали, экспертиза автоматически считается зарегистрированной. Администрация пустила документ в работу, в канцелярию, только 12 ноября, когда семь дней уже прошло. Ответ они нам написали 18 ноября, через 13 дней после сдачи заявления - в нем придрались, что у нас не в том месте написан юридический адрес, по этой причине нам отказали. В данном случае это неважно, поскольку в течении семи дней нам не отказали. Я подала заявление в Светлоярский районный суд о признании действий администрации незаконными, мы требуем зарегистрировать экспертизу".

За состоянием пруда №2 "Каустика" экологи следят уже более 20 лет, сообщила Елена Васильева.

"Это очень опасный объект, где большое количество разных опасных отходов. Любые манипуляции с ним могут привести к очень тяжелым последствиям. Необходима тщательная проработка проектной документации", - сказала Васильева.

В состав экспертов войдут доктора и кандидаты наук, сотрудники волгоградских вузов, отметила она.

"Эта экспертиза имеет официальный статус. Мы настаиваем на государственной регистрации, потому что тогда она станет частью государственной экспертизы. Этого статуса нас хотят лишить", - заявила Елена Васильева.

В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре корреспонденту "Кавказского узла" сообщили о готовящемся представлении в адрес администрации Светлоярского района.

"Жалобу мы еще не закрыли, проект представления о нарушении порядка проведения публичных слушаний мы направили на согласование прокурору", - отметил представитель прокуратуры, отказавшись сообщить другие подробности.

В приемной главы Светлоярского района корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что глава на совещании и посоветовали обратиться к управделами администрации Людмиле Шершневой. Людмила Шешнева сказала, что "никаких комментариев" не дает.