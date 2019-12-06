Капитан судна в Астрахани заявил о фальсификации дела о хранении бомбы

06 декабря 2019, 04:11

Житель Астрахани Наиль Муханов, обвиненный в незаконном обороте боеприпасов и взрывных устройств, заявил, что дело в отношении него сфабриковали.

Сотрудника ФГУП "Росморпорт", капитана судна "Енисей", отца троих детей Наиля Муханова задержали утром 6 февраля. В этот день Муханов, по его словам, возвращался домой с суточного дежурства, хотел зайти за снимком МРТ и пойти к врачу, однако в ста метрах от дома его прямо на улице задержали силовики в масках. В его сумке они нашли не принадлежащие ему вещи, утверждает обвиняемый. Найденный сверток, рассказал Муханов, представлял собой тротиловую шашку и боеприпас для гранатометов, которые были скреплены скотчем. Муханов обвиняется по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 222 УК РФ) и о незаконном обороте взрывчатки или взрывных устройств (по ст.222.1 УК РФ).

Заседание по делу Наиля Муханова состоялось в Ленинском районном суде Астрахани 3 декабря. Суд допросил одного свидетеля - старшего дознавателя отдела полиции №2 Мурата Утекешева, после чего состоялись прения сторон, сообщает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла".

Адвокат Дмитрий Розенберг попросил Утекешева пояснить, почему показания двух сотрудников полиции, участвовавших в задержании Муханова утром 6 февраля, абсолютно идентичны.

"Они не просто похожи - они идентичны, вплоть до запятой... даже один и тот же человек про какое-то событие не сможет рассказать одними и теми же словами два раза", - сказал Розенберг.

Утекешев ответил, что показания двоих полицейских "имеют крайне высокую схожесть", так как на тот момент оба они являлись сотрудниками правоохранительных органов, имели юридическое образование. Свидетель заявил, что брал показания у каждого сотрудника отдельно.

Наиль Муханов также указал, что в показаниях силовиков много противоречий. Правоохранители "путались в показаниях - они даже не могли договориться, где проводились допросы и другие мероприятия. Один сотрудник говорил, что это было в его кабинете, другой - что в его, то на втором этаже это было, то на третьем... Они также давали противоречивые показания по поводу того, кто же вытаскивал запрещенные предметы из моей сумки, кто приглашал понятых", - сказал подсудимый.

Адвокат рассказал, что в качестве понятых были приглашены двое, для удостоверения их личности даже не попросили паспорта. Впоследствии один из них исчез, и его не смогли найти для допроса, отметил Розенберг.

Он заявил в суде, что при задержании Муханова было допущено множество нарушений. "Во-первых, силовики не представились и не объяснили ему причину задержания. Не понимая, что происходит, он попытался оказать сопротивление, что привело к потасовке.

Муханов был задержан сразу, на месте происшествия, на него надели наручники, о чем также говорят показания силовика", - отметил Розенберг.

Он также указал, что официальный протокол о задержании Муханова был составлен только 7 февраля в начале первого ночи. "Ему не сообщили о его праве на защиту, не дали позвонить близким, как это должно было быть, если бы он сразу получил статус задержанного. Но с начала десятого утра 6 февраля до начала первого 7 февраля, то есть более 15 часов, Муханов удерживался незаконно", - сказал адвокат.

При задержании Муханова был составлен протокол, где перечислялись изъятые у него вещи. "Телефон ни в одном из документов не фигурирует, при этом впоследствии телефон Муханова отдали в полиции жене. "Телефон был изъят незаконно", - сказал Розенберг в суде.

Адвокат рассказал, что через пару дней после задержания супруге отдали и сумку Муханова, которая, по, по его мнению, должна была стать вещественным доказательством и обследована на предмет нахождения там запрещенных предметов.

Сторона обвинения никак не пояснила, как у Муханова в сумке оказались тротиловая шашка и боеприпас, отметил Розенберг. "Не были выяснены обстоятельства, при которых мой подзащитный где-то приобрел все это, никак не поясняется, что он со всем этим планировал делать и зачем взял это с собой, собираясь на прием к врачу", - сказал адвокат.

"Никто не выяснял у меня, откуда у меня эти предметы взялись", - подтвердил Муханов.

Гособвинитель в качестве доказательств вины Муханова перечислил показания силовиков, которые задерживали обвиняемого, а также составленный на месте происшествия протокол об обнаружении в сумке тротиловой шашки и боеприпаса. Кроме того, сторона обвинения сослалась на результаты экспертизы, которая показала, что на свертке были найдены биологические следы Муханова.

Обвинение также предоставило в суде две отрицательные характеристики обвиняемого, составленные участковыми оперуполномоченными - из города Нариманов, где Муханов не живет более 20 лет, и из района в Астрахани, где он раньше жил.

"Очень странные характеристики - там просто говорится, что Муханов характеризуется отрицательно. Никаких пояснений не приводится", сказал адвокат. "При этом все характеристики от его реальных знакомых, с работы исключительно положительные и подробные", - отметил Розенберг.

Адвокат рассказал, что участвовавшие в задержании сотрудники силовой структуры говорили о человеке, за которым они следили и с которым, по их утверждению, Муханов неоднократно контактировал, рассказал адвокат. Силовики утверждают, что в отношении этого человека было заведено дело, в рамках которого и было произведено задержание Муханова, пояснил Розенберг. Однако "на суде его не было, существует ли вообще этот человек - неизвестно".

Розенберг также рассказал, что при обыске в квартире Муханова были изъяты все электронные носители, вплоть до детских планшетов. "Если бы мой подзащитный как-то контактировал с этим человеком, то это где-нибудь да было бы отражено.... Но ничего такого нам в суде представлено не было", - отметил он.

Силовики "утверждают, что по габаритам сумки определили, что в ней есть запрещенные вещества, и якобы это послужило причиной для моего задержания... Зимой, когда столько одежды, эта сумка просто скроется за моими габаритами", - сказал Муханов.

Защита также обратила внимание суда, что "в момент изъятия боеприпасов ... девушка-дознаватель спокойно вынула сверток из сумки, и без капли опасения производила с ним манипуляции. Адвокат отметил, что место его задержания не было огорожено, как полагается делать в этих случаях, хотя всё происходило около школы в утреннее время. "Они прекрасно знали, что этот сверток безопасен и вреда нанести не может", - считает Муханов.

Кроме того, никто не вызвал на место взрывотехников, специалист был приглашен для осмотра только в отделение полиции, сказал адвокат.

"Мы подавали в следствие и в прокуратуру множество ходатайств, которые могли пролить свет на дело, но все они игнорировались... Объективности в этом деле нет", - сказал в суде Муханов. "Прокурор говорит, что противоречий нет между показаниями и что нет существенных фактов, опровергающих мою виновность. Но нет и существенных фактов, доказывающих ее", - указал обвиняемый.

"Я заявлял о том, что меня избили в день задержания, что дело было сфальсифицировано... Я направлялся к врачу, спешил, об этом многие знали - например, мой помощник", - пояснил Муханов. По его словам, он работает с 2006 года на флоте, "характеристики всегда были замечательные".

"Уже 10 месяцев моя семья находится без меня, без средств к существованию. У детей из-за переживаний появились проблемы со здоровьем. На меня повесили ярлык - это на всю жизнь, я думаю, после этого вряд ли какой-то работодатель согласится со мной работать", - пожаловался он.

Прокурор попросил для Муханова 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении и 100 тысяч штрафа. Защита попросила его оправдать. Судья Юлия Киселева удалилась в совещательную комнату до 6 декабря.

Адвокат указал на отсутствие объективности при рассмотрении дела

"Прокурор по сути воспроизвел обвинительное заключение, хотя мы в ходе судебного разбирательства предоставляли множество документов и допрашивали разных свидетелей, в том числе одного из оперативников, который задерживал Муханова... Он дал подтверждающие нашу версию показания. В частности, он признал, что к Муханову применялось насилие 6 февраля", - сказал корреспонденту "Кавказского узла".

"Крайне странная ситуация с этим взрывным устройством. Ведь там была не просто тротиловая шашка - она была скотчем примотана к боеприпасу. И они безо всяких опасений это устройство из сумки вытащили, не вызвав на место взрывотехника", - рассказал он. При этом адвокат отметил, что с помощью этого скотча могли попасть на устройство биологические следы Муханова. "Сначала скотч к нему (Муханову) прижали в потасовке, при задержании, а потом наклеили на сверток", - предположил Розеньерг.

"Мы считаем, что он невиновен и подлежит оправданию, доказательств совершения преступления нет. Ему эти предметы были подброшены в процессе незаконного содержания. Кроме того, само процессуальное задержание было произведено с нарушениями", - сказал адвокат.

"Наиль так мечтал стать капитаном - и он действительно любил свою работу. Он понимает, что если его осудят и он отбудет это наказание, то на работу его больше никто не возьмет с такой статьей", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" двоюродная сестра обвиняемого Айна Аубекерова.

По ее словам, он очень целеустремленный и ответственный человек, и у него всегда была цель устроиться на хорошую работу, чтобы быть независимым, самостоятельным, чего-то достигнуть в этой жизни. Он этого добился - получил одно образование, начал получать второе. Стал капитаном, как и мечтал. Завел семью, детей", - сказала Аубекерова.

"В последнее время Наиль усердно занимался семьей, строительством дома. Его больше ничего не волновало, он всё время этому уделял: работа, семья и дом, работа, семья и дом - у него даже времени не было с кем-то там общаться. И никогда он не проявлял какие-то радикальные настроения... Наша семья придерживается традиционного ислама", - пояснила она.

"Даже не могу предположить, почему именно моего мужа это коснулось. Мы с ним живем уже восемь лет, и за это время никаких претензий от правоохранительных органов не было", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Жаннат Муханова. "То, что произошло в феврале, стало для нас шоком", - отметила она.

"Он постоянно в море, никуда не ходил, в мусульманской среде активно не общался.... Мы только что дом построили. Он стремился, чтоб у него дом был, чтоб семья жила в достатке", - отметила Муханова.

Муханова рассказала, что 6 февраля к ней в квартиру пришли с обыском, после этого она несколько раз обзвонила все отделения полиции в городе и следственные отделы, и везде ей в течение дня отвечали, что задержанного по имени Наиль Муханов у них нет.

Супруга обвиняемого также рассказала, что 18 ноября ее супруг рассказал об избиении: его хватали за волосы и били лицом о какие-то поверхности, по почкам, по голове, по телу и по конечностям. "После этого у моего мужа кружилась голова, его тошнило, началась рвота и он попросил, чтобы его осмотрели врачи. Фельдшер зафиксировал какие-то побои, ушибы, но, как говорит муж, записал не всё", - сказала она. По словам Мухановой, на заседании суда 19 ноября ее мужу пришлось вызвать скорую помощь. Врачи описали все ушибы, ссадины и другие повреждения, которые у него были. По ее словам, после жалобы в прокуратуру мужа поместили в карцер. "Сейчас он в карцере. А мы подали заявление еще и в следственный комитет", - сказала она.

На сайтах следственного управления Следственного комитета по Астраханской области и прокуратуры Астраханской области сообщений о поступлении жалобы от Муханова или его родственников не опубликовано по состоянию на 3.58 мск 6 декабря.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре пятеро жителей Астрахани, среди которых есть уроженцы Дагестана и Ингушетии, отказались признать в суде вину в незаконном обороте оружия и создании ячейки запрещенной террористической организации "Исламское государство". Они заявили, что дали признательные показания под пытками.