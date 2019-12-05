05 декабря 2019, 23:29

Сотрудник Росгвардии осужден за хищение денег дольщиков в Сочи

Суд в Сочи назначил бывшему сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии Картлосу Пирвели четыре года колонии по делу о присвоении пяти миллионов рублей дольщиков.

Следствие и суд установили, что в 2015 году Картлос Пирвели и его знакомые Рита Капекян и Грач Календжян разместили в средствах массовой информации объявление о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме. Разрешения на возведение здания, по данным материалов дела, у них не было, однако они создали видимость строительства, наняв рабочих для расчистки участка. 

Все это время, до января 2017 года обвиняемые заключали с желающими купить квартиры в строящемся доме предварительные договоры купли-продажи квартир, за это время они собрали с дольщиков "более пяти миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению", сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте.

Всех троих суд признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), Пирвели назначено четыре года колонии общего режима, Каланджяну - два года условно, Капекян два года лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14 лет, говорится в сообщении следователей. Отметим, санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Дата решения суда не указывается, однако сообщается, что приговор вступил в законную силу. 

Пирвели более года скрывался от следователей, его задержали в июне 2019 года в Воронеже и поместили под стражу, сообщил со ссылкой на ведомство "Интерфакс-Юг".

Комментариев от осужденных или их представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что суд ужесточил наказание осужденному за хищение денег дольщиков в Сочи. Краснодарский краевой суд постановил заключить его в колонию вместо колонии-поселения и увеличил ему срок наказания с пяти до 9,5 года,  сообщила 3 декабря пресс-служба суда.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны на "Кавказском узле" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

Примечание:

"Дольщики провели одиночные пикеты в Сочи", "В Сочи суд продлил на два месяца срок ареста риэлтора Александра Баженова", "Жительница Тюмени пожаловалась на аферу с недвижимостью в Сочи".

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