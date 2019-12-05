Сотрудник Росгвардии осужден за хищение денег дольщиков в Сочи

05 декабря 2019, 23:29

Суд в Сочи назначил бывшему сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии Картлосу Пирвели четыре года колонии по делу о присвоении пяти миллионов рублей дольщиков.

Следствие и суд установили, что в 2015 году Картлос Пирвели и его знакомые Рита Капекян и Грач Календжян разместили в средствах массовой информации объявление о продаже квартир в строящемся многоквартирном доме. Разрешения на возведение здания, по данным материалов дела, у них не было, однако они создали видимость строительства, наняв рабочих для расчистки участка.

Все это время, до января 2017 года обвиняемые заключали с желающими купить квартиры в строящемся доме предварительные договоры купли-продажи квартир, за это время они собрали с дольщиков "более пяти миллионов рублей, которыми распорядились по своему усмотрению", сообщило сегодня следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте.

Всех троих суд признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), Пирвели назначено четыре года колонии общего режима, Каланджяну - два года условно, Капекян два года лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения ее ребенком 14 лет, говорится в сообщении следователей. Отметим, санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Дата решения суда не указывается, однако сообщается, что приговор вступил в законную силу.

Пирвели более года скрывался от следователей, его задержали в июне 2019 года в Воронеже и поместили под стражу, сообщил со ссылкой на ведомство "Интерфакс-Юг".

Комментариев от осужденных или их представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что суд ужесточил наказание осужденному за хищение денег дольщиков в Сочи. Краснодарский краевой суд постановил заключить его в колонию вместо колонии-поселения и увеличил ему срок наказания с пяти до 9,5 года, сообщила 3 декабря пресс-служба суда.