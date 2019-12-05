Вадим Варшавский получил 3,5 года колонии по делу о неуплате налогов

05 декабря 2019, 20:36

Гендиректор "Ростовского электрометаллургического завода" Вадим Варшавский признан виновным в том, что уклонился от уплаты налога на общую сумму более 490 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский ранее был заподозрен по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей банковского кредита. В марте 2018 года он был арестован решением Тверского суда Москвы. Депутат заявил, что не признает своей вины по вменяемой ему статье о мошенничестве (ст. 159 УК России). Кроме того, ссылаясь на плохое самочувствие, он просил суд избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Вадим Варшавский является директором двух компаний - Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ) и ООО "Донские биотехнологии", сообщило РИА "Новости" в апреле 2018 года.

Генеральный директор ООО "Ростовский электрометаллургический завод" Вадим Варшавский признан виновным по п."б" ч.2 ст.199 УК России (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Он приговорен к 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. "Приговор в законную силу не вступил", - сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Ростовской области на своем сайте.

Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2015 год Варшавский включил ложные сведения в налоговую декларацию и уклонился от уплаты налога на прибыль на общую сумму свыше 490 миллионов рублей, проинформировало ведомство, не уточнив, на каком этапе находится дело о мошенничестве.