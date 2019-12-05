Защита назвала политически мотивированным приговор ростовского суда по делу "Хизб ут-Тахрир"*

05 декабря 2019, 13:07

Южный окружной военный суд приговорил сегодня к 17 годам колонии мусульманина Энвера Сейтосманова, обвиненного в причастности к севастопольской ячейке запрещенной в России организации. Защита назвала решение суда политически мотивированным.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 сентября 2016 года суд вынес приговоры четверым крымским мусульманам, признанным членами крымской ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Все они не признали своей вины. Приговор одному из осужденных, Руслану Зейтуллаеву, пересматривался и был ужесточен. В итоге он получил 15 лет колонии, и в августе 2017 года был этапирован в колонию.

Сегодня на оглашении приговора Южного окружного военного суда активисту из Севастополя Энверу Сейтосманову присутствовали представители нескольких СМИ, а также около 50 знакомых и родственников подсудимого, передал из зала суда корреспондент "Кавказского узла".

Оглашение приговора заняло всего несколько минут. По статье об организации террористической организации Энверу Сейтосманову было назначено 17 лет колонии строгого режима, что на два года больше минимального срока. Срок заключения судья постановил отсчитывать со времени задержания Сейтосманова, то есть с 10 мая 2018 года. Помимо заключения, Сейтосманов приговорен к одному году ограничения свободы - после освобождения из колонии ему нельзя будет выходить из дома в ночное время, покидать территорию муниципалитета, посещать массовые мероприятия, менять место жительства или работы без согласия надзорных органов.

По версии следствия, Сейтосманов наряду с Русланом Зейтуллаевым руководил севастопольской ячейкой "Хизб ут-Тахрир"*, в которую входили ранее осужденные Ферат Сейфуллаев, Рустем Ваитов и двоюродный брат Сейтосманова Нури Примов.

Дело Энвера Сейтосманова рассматривалось в суде с конца июня 2019 года, следует из картотеки на сайте Южного окружного военного суда.

"Вынесен очередной беспрецедентный приговор по количеству лет в колонии строгого режима. Этот приговор, конечно же, является абсолютно политически мотивированным и я считаю, что в судебном заседании защита это доказала. Мы намерены обжаловать этот приговор в апелляционной инстанции, а потом, скорее всего, в международных инстанциях - в Европейском суде по правам человека", - прокомментировал корреспонденту "Кавказского узла" приговор адвокат Сейтосманова Эмиль Курбединов.

12 ноября Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам заключения шестерых членов "ялтинской ячейки" "Хизб ут-Тахрир"*. Европейский союз потребовал отменить этот приговор, указав на то, что "Хизб ут-Тахрир"* не запрещена на Украине, частью которой организация считает Крым. МИД Украины призвал усилить давление на Россию в связи с решением ростовского суда. Ранее Правозащитный центр "Мемориал" признал всех обвиняемых по этому делу политзаключенными.

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* организация признана террористической и запрещена в России судом.