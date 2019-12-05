Урок в школе в Ингушетии. Фото: soshdl.ru

05 декабря 2019, 04:24

Родители попросили не закрывать школу в Малгобеке

Жители второго микрорайона Малгобека, где проживают в основном переселенцы из оползневых зон, потребовали от властей не закрывать местную школу, работа которой приостановлена из-за отсутствия лицензии. Они не верят словам чиновников, что их детей будут бесплатно возить в другую школу.

Как писал "Кавказский узел", 17 ноября в Малгобеке была приостановлена работа школы для переселенцев из оползневой зоны, которая, по данным властей, находится в предаварийном состоянии, а также не имеет лицензии.

Родители детей, который обучаются в школе, расположенной во втором микрорайоне Малгобека, потребовали у властей не закрывать учебное заведение, пишет 4 декабря obzor.io.

По их словам, 3 декабря в школе была комиссия, которая вынесла решение закрыть школу из-за отсутствия лицензии, так как она не соответствует нормам пожарной безопасности. "Нам обещают, что обеспечат транспорт для наших детей и будут возить их за четыре километра в другую школу во вторую смену. Мы, родители, категорически против такого решения", - цитируют "Кавказ-реалии" слова одной из родительниц.

Жители и учителя провели на территории школы сход. Они обратились к властям с просьбой отменить решение о приостановлении работы школы.

"Нас устраивают учителя, руководство школы. Мы не хотим возить детей в другой населенный пункт. Это затраты, и отнимает много времени на дорогу. У многих нет личного автотранспорта. Хотелось бы, чтобы нам оставили нашу школу. Нарушения допущены не по нашей вине, не по вине педагогов, но мы стали заложниками этой ситуации", - цитирует интернет-газета "Ингушетия" слова одной из участниц акции.

Родители учеников не верят, что их детей будут возить на бесплатных автобусах, пишет "Регион-онлайн". 

"Здесь в основном малоимущие семьи... На платные (автобусы) у нас нет денег", - заявили они.

"Кавказский узел" также писал, что проблема с непригодным для проживания жильем в оползневой зоне Малгобекского района остро стоит в Ингушетии, и для ее решения в октябре 2015 года президент России поручил выделить дополнительные средства. В конце 2015 года в Малгобеке был введен в эксплуатацию четырехэтажный дом, что позволило переселить 24 семьи. В 2016 году власти Ингушетии анонсировали, что новый микрорайон из 26 жилых домов для граждан, проживающих в оползневой зоне, будет построен в 2017 год. Власти сообщили, что переселены будут более 700 семей.

Примечание:

"Родители школьников на Северном Кавказе заявили о продолжении практики поборов", "Большинство учеников школы в Долаково вернулись к учебе", "Жители Долаково потребовали обеспечить детям школьный автобус".

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