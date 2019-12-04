04 декабря 2019, 20:20

Замглавы Минобразования Армении задержан по делу о взятке

Спецслужбы задержали замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении, его водителя и владельца компаний, поставлявших инвентарь для нужд министерства.

Замглавы Минобразования, его водитель и владелец одного из футбольных клубов Армении и компаний, которые выиграли тендеры на поставку спортивной продукции, задержаны сегодня, сообщила Служба национальной безопасности Армении.

"По предварительным данным, замминистра оказывал поддержку в тендерах на поставку спортивного инвентаря и формы для учреждений, подконтрольных Минобразования. Вознаграждение за оказанные услуги замминистра должен был получить через своего водителя. Его и владельца футбольного клуба задержали при передаче взятки", - сказано в сообщении Службы, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Сумму взятки ведомство не уточнило.

Речь идет о замглавы Минобразования Геворге Лорецяне, сообщило "Радио Азатутюн". В Минобразования корреспонденту "Кавказского узла" это не опровергли и не подтвердили, заявив, что "некомпетентны давать информацию".

Примечание:

"Судья в Армении получил срок за взятку", "Защита Давида Санасаряна назвала уголовное дело сфабрикованным", "Кочарян обвинен в получении 3 миллионов долларов взятки".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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