Замглавы Минобразования Армении задержан по делу о взятке

04 декабря 2019, 20:20

Спецслужбы задержали замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении, его водителя и владельца компаний, поставлявших инвентарь для нужд министерства.

Замглавы Минобразования, его водитель и владелец одного из футбольных клубов Армении и компаний, которые выиграли тендеры на поставку спортивной продукции, задержаны сегодня, сообщила Служба национальной безопасности Армении.

"По предварительным данным, замминистра оказывал поддержку в тендерах на поставку спортивного инвентаря и формы для учреждений, подконтрольных Минобразования. Вознаграждение за оказанные услуги замминистра должен был получить через своего водителя. Его и владельца футбольного клуба задержали при передаче взятки", - сказано в сообщении Службы, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

Сумму взятки ведомство не уточнило.

Речь идет о замглавы Минобразования Геворге Лорецяне, сообщило "Радио Азатутюн". В Минобразования корреспонденту "Кавказского узла" это не опровергли и не подтвердили, заявив, что "некомпетентны давать информацию".