Машина Реанимации. Максим Тишин / Югополис

04 декабря 2019, 17:54

Волгоградский облздрав отказался признать нехватку персонала

Бригады анестезиологов-реаниматологов в Волгограде укомплектованы необходимым оборудованием, медикаментами и специалистами, заявил областной комитет здравоохранения в ответ на критику врача Михаила Николаева. Врач обвинил облздрав в "махинациях с цифрами".

Как сообщал "Кавказский узел", врач Михаил Николаев получил выговор после того, как пожаловался руководству, что бригады не укомплектованы медсестрами. Он пояснил, что недоукомплектованные бригады работают дольше и менее эффективно. Спецавтомобиль для реанимационной бригады скорой помощи в Волгограде используется не по назначению, а те машины, что выдаются бригадам, не соответствуют нормативам, заявил врач.

Подобные случаи неукомлектованности спецбригад подстанций скорой помощи – частый случай в России, заявил сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал. Он пообещал помочь Николаеву, если тот решит обжаловать выговор.

Выговор объявлен за то, что Николаев отказывался выезжать на вызовы, говорится в сегодняшнем ответе областного комитета здравоохранения на запрос "Кавказского узла". "Врач трижды отказывался от выездов на вызов, несмотря на то, что вызовы были к детям. Один из этих вызовов был к задыхающемуся четырехлетнему ребенку, второй вызов - ребенок 10 лет без сознания, третий вызов - ребенок с отравлением. Вместо него (Михаила Николаева. - Прим. "Кавказского узла") на данные экстренные выезды отправились врачебные бригады, вместо реанимационной. Всем детям удалось вовремя оказать медицинскую помощь, все пациенты были госпитализированы", - утверждает ведомство в письме, переданном пресс-службой областной администрации.

Николаев объяснил отказы ехать на вызовы отсутствием второй медицинской сестры, но это не уважительная причина, утверждает облздрав. "Согласно коллективному договору и должностной инструкции, подписанными, в том числе, Михаилом Николаевым, врачи обязуются отработать смену в условиях возможного отсутствия второго специалиста. За такие условия каждый сотрудник получает надбавку за интенсивность в размере 30% от должностного оклада. Из-за неоднократного неисполнения служебных обязанностей руководство было вынуждено применить к врачу дисциплинарное взыскание в виде выговора, так как он своими действиями в период своего дежурства создал угрозу жизни и здоровью пациента", - сказано в письме.

Облздрав отрицает, что реанимационный автомобиль используется не по назначению. "Данная информация не соответствует действительности, что подтверждается сведениями, предоставляемыми спутниковой системой навигации ГЛОНАСС, которой оснащены все автомобили. Сведения о передвижении транспорта по вызовам хранятся в администрации клинической станции скорой медицинской помощи", - заявили в ведомстве. 

Бригады укомплектованы необходимым оборудованием, медикаментами и специалистами, утверждают в облздраве. "Загруженность существующих бригад скорой медицинской помощи в среднем составляет 70,4% (коэффициент занятости). Станции скорой помощи обеспечивают оказание экстренной помощи населению в полном объеме и надлежащем качестве", - говорится в письме. При том, что занятость медицинских бригад не полная, станция скорой помощи активно ищет новых работников, подчеркнули в облздраве. "Всего за период с января 2019 года на работу в Клиническую станцию скорой медицинской помощи было принято 24 врача, 116 фельдшеров и 58 медицинских сестер", - сказано в ответе ведомства.

Михаил Николаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вышел сегодня на дежурство. "Бригада укомплектована, чего нельзя сказать про большинство остальных бригад", - заявил он.

Врач раскритиковал ответ облздрава. "Ни в каком коллективном договоре не прописана работа в неукомплектованной бригаде. Таких положений в действующем коллективном договоре нет.  К тому же, коллективный договор и иные нормативные акты не могут нарушать приказов в части комплектации бригад. Что касается приема новых сотрудников, то такой информации о количестве врачей и фельдшеров нигде не звучало. Я думаю, что в связи с присоединением к нашей службе центра медицины катастроф посчитали всех сотрудников этого центра - но это отдельное подразделение, оно не участвует в той работе, которой занимаемся мы. Это махинация с цифрами, лукавство и попытка скрыть реальность. Про приток персонала в ответе сказано, про отток – нет. Это типичный ответ комитета, который хочет показать, что все прекрасно, все работает", - резюмировал он.

Примечание:

"Альянс врачей" потребовал устранить нарушения в сочинской больнице", "Мать избитого в Сочи школьника пожаловалась на врачей", "В Сочи приставы выселили онкологического больного из пансионата на улицу".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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