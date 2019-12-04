Активисты в Степанакерте раскритиковали власти за равнодушие к проблемам инвалидов

04 декабря 2019, 03:03

Участники круглого стола, прошедшего в Степанакерте по случаю Международного дня инвалидов, решили создать коалицию для решения проблем людей с ограниченными возможностями. Они призвали власти и неправительственные организации активнее помогать инвалидам.

Как писал "Кавказский узел", 3 декабря 2018 года в Степанакерте по случаю Международного дня инвалидов прошел "круглый стол" по теме защиты прав инвалидов. Участники дискуссии потребовали ратифицировать Международную конвенцию о правах инвалидов.

3 декабря в Степанакертском Доме культуры и молодежи прошел круглый стол, приуроченный к Международному дню инвалидов. Мероприятие было организовано совместно гражданской инициативой "Решение" и Союзом слепых Нагорного Карабаха. Присутствовали представители общественных организаций, чиновники министерств образования, социального обеспечения, градостроительства, здравоохранения, а также представители СМИ, передает побывавшая на круглом столе корреспондент "Кавказского узла".

Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с занятостью, образованием, доступностью общественного транспорта и мобильностью людей с ограниченными возможностями.

Председатель гражданской инициативы «Решение» Артур Айрапетян сообщил, что «представленные вопросы обсуждались с представителями различных ведомств Арцаха (Нагорного Карабаха) и лицами с ограниченными возможностями, присутствовавшими на обсуждении, и намечены пути их решения».

При этом он подчеркнул роль неправительственных организаций в постановке этих вопросов и поиску решений.

«По итогам круглого стола было решено создать коалицию, куда войдут заинтересованные в решении проблем инвалидов организации и структуры, готовые содействовать решению существующих проблем. А также проводить ежеквартальную дискуссию, в ходе которой каждый представит, какие проекты он реализовал и что он планирует сделать в ближайшее время», - отметил Айрапетян.

Он отметил, что «люди с ограниченными возможностями должны четко понимать, что у них есть сторонники и защитники».

Представители общественных организаций рассказали о проблемах инвалидов

«Ровно год назад была организована дискуссия, были выявлены проблемы, однако очевидных сдвигов в их решении не наблюдается», - заявил на мероприятии омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян.

«Должен признать, что я, как человек с ограниченными возможностями, не удовлетворен решением этих проблем, поскольку в течение года в системе не произошло никаких существенных изменений. Это я связываю с пассивностью неправительственных организаций и инертностью государственных структур», - отметил омбудсмен.

По его словам, есть ряд приоритетных вопросов, которые "важно решить как можно скорее".

«Физическая среда не приспособлена для свободного передвижения инвалидов. Здания не приспособлены, условия для передвижения в общественном транспорте отсутствуют. Есть проблемы в сфере образования. Огорчения вызывает вопрос занятости – есть соответствующие госпрограммы, но их недостаточно. Также есть пробелы в информированности – многие инвалиды недостаточно информированы о своих правах», - отметил Бегларян.

Омбудсмен заявил, что «инвалиды должны принимать участие в обсуждении и принятии правительством решений и программ, которые касаются их жизни».

Он также добавил, что офис омбудсмена совместно с НПО «Арцахакертум» провел в этом году всестороннее исследование доступности физической среды для людей с ограниченными возможностями.

«Цель состоит в том, чтобы понять, какие существуют проблемы с точки зрения доступа к административным, образовательным, медицинским и культурным, а также новым зданиям. Мы подведем итоги к концу года и представим результаты лицам, ответственным за соответствующие области, чтобы помочь людям с ограниченными возможностями», - сказал Бегларян.

Председатель Совета гражданской инициативы «Решение» Савак Акопян высказал мнение, что «необходимо сделать все, чтобы люди с ограниченными возможностями были вовлечены в активную общественную жизнь». Из проблем он выделил медицинское обследование и лечение, которые по законодательству инвалиды получают бесплатно.

«Однако есть болезни, которые необходимо лечить в Армении», - заметил Акопян.

Марине Мкртчян, представитель общественной организации «Еларан», которая занимается за­щи­той ин­те­ре­сов де­тей, нуж­да­ю­щих­ся в осо­бых ус­ло­ви­ях об­ра­зо­ва­ния, выразила мнение, что общественный сектор может содействовать решению проблем, с которыми сталкиваются инвалиды.

По ее словам, в течение года «Еларан» смогла собственными силами создать условия для 15 особенных детей, чтобы они смогли пройти адаптационную программу. При этом Мкртчян отметила отсутствие в Нагорном Карабахе достаточного числа специалистов, а также сложности с занятостью инвалидов.

«Глобальной проблемой в республике остается отсутствие детского Центра республиканского значения, куда могли бы ходить не только дети, нуждающиеся в особом внимании. По просьбе нашей организации государство для этой цели выделило здание, но там необходимо провести ремонтные работы. Это связано с большими финансами. Государство не в состоянии эти расходы осилить, потому надежда только на то, что будут привлечены инвесторы», - сказала Мкртчян.

Еще одной проблемой она назвала отношение общества, отметив, что нужно проводить обучение, чтобы люди знали, что рядом с ними люди, нуждающиеся в понимании. Кроме того, коснулась она и финансовой помощи различным организациям со стороны государства.

«Год назад, когда было обсуждение в этом же формате, мы подняли вопрос, что государство финансировало не организации, а конкретные программы и проекты. Однако картина не изменилась», - отметила Мкртчян.

Директор Степанакертского реабилитационного Центра Вардан Тадевосян поддержал предложения Мкртчян, сказав, что подобные дискуссии необходимо организовывать чаще, чтобы на них организации представляли отчеты о проделанной работе.

«К сожалению, за более чем 20 лет практики я редко видел, чтобы люди с ограниченными возможностями объединялись и боролись за свои права. Потому очень важно их консолидировать и еще важнее, чтобы все решения принимались с их участием. Люди с инвалидностью лучше знают о своих проблемах, и их интеграция очень важна. Я призываю, чтобы общественные организации работали в этом направлении, обеспечивая связь инвалидов с госструктурами», - сказал Тадевосян, добавив, что «Степанакертский реабилитационный Центр добился бы большего, если бы деятельность гражданского сектора была более активной».

Председатель «Союза глухих НКР» Белла Григорян отметила, что проблем у организации много, особенно связанные с поездками по районам. Она также выразила надежду, что общественные организации будут больше работать над решением проблем людей с ограниченными возможностями слуха.

Чиновники отчитались о программах помощи людям с ограниченными возможностями

Руководитель агентства труда и занятости министерства социальных вопросов Нагорного Карабаха Гамлет Петросян представил присутствующим программы по организации занятости инвалидов.

«Есть программа, по которой работодатель заинтересован в приеме на работу инвалида. По этой программе, в случае приема на работу лица с ограниченными возможностями государство в течение шести месяцев выплачивает компенсацию в размере 50% зарплаты. Также обеспечивается и финансируется при необходимости сопровождающий на работу. Есть и другие программы, когда работодателю выплачивается единовременная выплата в размере 200 тысяч драмов (418 долларов), чтобы инвалид легко интегрировался в работу. Есть также программа приспособления и оборудования рабочего места инвалида - единовременная выплата работодателю по ней составляет до 500 тысяч драмов (1050 долларов)», - проинформировал Петросян.

Он отметил, что эти законы действуют с 2014 года, однако затруднился назвать, сколько инвалидов уже ими воспользовались.

Корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник министерства труда, социальных вопросов и миграции Нагорного Карабаха рассказал, что по последним данным на учете состоят 8795 инвалидов, из которых 380 человек - дети в возрасте до 18 лет.

По его словам, власти реализуют различные программы для решения проблем людей с ограниченными возможностями, в частности предоставляют протезно-ортопедические принадлежности, слуховые аппараты, путевки в санатории. Кроме того, реализуются программы по решению проблем с занятостью и интеграцией в общество, защите прав инвалидов, решению их социальных проблем.